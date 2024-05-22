東方日報B1：內地青年失業率降　今季經濟回暖在望

內地當局正加大力度穩經濟，市場觀望救樓市措施成效的同時，其他經濟數據亦逐步見到改善。除了先前公布的出口數據勝預期外，近月內地的青年失業率亦見回落。只是美國聯儲局的言論時「鴿」時「鷹」，令非美貨幣變得波動，周二(21日)人民幣中間價便創近3個月新低，短期匯率續處雙向浮動區間波動，能否抗衡外部不穩定因素，還得視乎刺激經濟措施的持續性和成效。

4月份內地青年失業率由高位回落，備受市場關注的分年齡組別失業率數據周二正式發布，以不包括在校生計，16至24歲勞動力失業率為14.7%，較3月的15.3%下降0.6個百分點；25至29歲勞動力失業率為7.1%，亦按月降0.1個百分點。分析指，隨着穩就業政策持續落地，料勞動力市場繼續回暖，去年同期較低基數等因素，可望支撐第二季經濟增速。

近期多項積極因素累積增多，即使救樓市措施力度超預期，但能否提振經濟復甦仍屬未知數。不過，近期大量國際資金流入中國市場已有目共睹，人民幣雙向浮動的走勢亦再現。由官方開出的人民幣中間價周二報7.1069兌每美元，按日跌27點子，創2月28日之後近3個月新低；同時在岸價下午4時30分收報7.237，按日溫和下跌50點子，為一周低位，而離岸價更一度見7.2495，即每百港元兌約92.9元人民幣，但無損人民幣推進國際化的步伐。

此外，中國人民銀行與泰國央行簽署《關於促進雙邊本幣交易合作架構的諒解備忘錄》，就兩國金融合作等議題交換意見，有助規避美元匯率帶來的波動風險。據報有外資機構預估，人民幣將於年底回升到7.1至7.2算。雖然短期受美國通脹和聯儲局減息預期延後影響略有貶值壓力，但相信人行不會以貨幣貶值為手段，以帶動出口和支持經濟，同時有能力穩定資本。

會計師行畢馬威發表報告預期，未來內地貨幣政策目標將更重視通脹回升與匯率穩定。目前美歐等主要發達經濟體降息時點仍存在不確定性，意味人民幣匯率仍將階段性承壓。為兼顧通脹和匯率，後續貨幣政策料更傾向協同財政加碼，通脹溫和上行可能還需廣義財政發力。

值得留意是，目前重點群體就業壓力有待進一步緩解，居民收入增長的基礎需加固，消費能力仍有待提升。畢馬威中國研究院宏觀經濟研究所所長蔡偉認為，年內經濟增長仍需要廣義財政發力、地產需求端政策鬆綁等進一步增量政策助力。展望未來，在穩預期、穩增長、穩就業政策的積極推動下，消費將繼續向正常水平恢復。

政策消息方面，國家發改委官員指，在規模設備更新和消費品「以舊換新」政策出台以來，該委會同有關部門在落實相關方案和舉措開展大量工作。據其不完全統計，部分家電及汽車企業已公布的「以舊換新」補貼計劃金額超過150億元人民幣。在促進內地消費方面，下一步將加速落實就業優先政策，千方百計穩就業促進增收，提升居民消費能力；亦會加速推廣消費品「以舊換新」，擴大汽車、家電、手機等商品消費及文旅等服務消費，加強培育打造消費新場景新業態等新增長點。