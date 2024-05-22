香港科技探索擬溢價20.8%要約回購最多1億股

緊隨要約完成後(假設自公告日期起直至要約完成日期止概無購股權將獲行使)，Top Group一致行動集團於公司持股由45.75%升至51.55%，Top Group將就全購要約責任向執行人員提出清洗豁免申請。

公司認為目前股價並未反映集團的內在價值及業務前景；要約反映公司對其潛在增長及業務長遠前景的信心；透過實施要約積極優化公司之資本架構、將可提高每股股份盈利、每股股份資產淨值及股東整體回報；及集團的投資及發展策略為實現長遠增長及可持續發展，此需要進行一段時間的投資。集團目前發展中的項目預計由集團穩健的流動資金及財務資源提供充足資金。該策略可能於中短期內影響集團之溢利及整體財務表現。鑑於股東眾多且其投資目標各異，該策略或與尋求短期回報或持續派息的股東並不一致。要約將為有關股東提供離場的部分機會。