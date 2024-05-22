研究：港人月均在社交媒體上購物7次　重視四大元素

支付平台Adyen發表年度零售報告發現，香港消費者購物甚依賴社交媒體，每月平均購物七次。而香港消費者在消費過程中最重視四個元素：社交商務（social commerce）、付款方式的選項、個人化會員計劃以及支付安全。

與全球其他市場相比，香港消費者在購物方面非常依賴社交媒體。在過去12個月中，75%的香港消費者曾使用社交媒體購買產品或服務，而全球平均比例為44%。這與去年報告中的數據相比錄得大幅增長，當時僅有17%的香港顧客表示他們會在社交媒體如Facebook、Instagram和微信等通訊工具購物。根據今年的統計數字，香港消費者平均每月在社交媒體上購物七次。

研究表示，62%的香港消費者表示他們在社交媒體上查看產品後產生購買意欲。在香港，社交媒體對於開拓嬰兒潮世代消費者市場的效果顯著。在過去一年中曾於社交媒體上購物的嬰兒潮世代消費者中，有45%為首次使用社交媒體購物。

電子錢包在香港的重要性正在上升。近七成（68%）的香港人表示，如果無法為產品或服務作支付，他們會離開店舖或放棄線上結帳；明顯高於全球平均水平（55%）。此外，近六成（59%）香港消費者表示他們不再隨身攜帶錢包，而是依賴行動裝置作支付，例如使用電子錢包。電子錢包對於吸引顧客至關重要──近四成（38%）消費者在過去一年中曾使用電子錢包作支付。其他流行的支付方式包括二維碼（29%）和感應式支付（27%）。

香港有七成消費者期望商戶能夠提供會員獎賞和更加個人化的折扣。67%的香港消費者表示願意提供個人數據以換取更個人化的獎賞，幾乎是去年報告數據的三倍（23%）。

但香港商戶在構建個人化顧客體驗時困難重重，只有不足 5% 的商戶表示對大部份顧客有足夠了解。參與問卷調查的商戶表示，執行會員計劃時最常見的困難是缺乏相關基礎技術（30%）。

網上交易的安全性仍然是香港消費者和商戶最關心的問題之一。在過去12個月中，超過73%的消費者曾遭遇支付欺詐，有些案例的損失超過49,000港元。同樣地，70%的商戶表示，交易詐欺和退款對其業務造成重大損失。有22%的消費者表示，由於安全方面的疑慮，他們經常不購買任何東西就離開網上商店。

因此，74%的商戶正在考慮與提供退款責任保證的科技或支付解決方案供應商合作，而 69% 的企業正在考慮更換至能夠提供更佳防欺詐機制的支付解決方案供應商。