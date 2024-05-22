李澤銘：港股宜守萬九關 小米績後恐見光死？
2024年05月22日 11:18
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紅蟻資本投資總監李澤銘表示，港股經歷昨日(21日)大跌後，氣氛轉趨謹慎。他認為要睇實恒指能否守住10天線，即大約萬九關，一旦跌破，支持位恐要下移至18,400點左右。他指港股過去一個月升勢，由內地政府政策傳聞所帶動，部分雖有落實，但力度不如市場預期。他又提到，北水過一段時間集中流入中特股如內銀，料相關股份走勢較硬淨，但其他只靠本地資金炒起的股份，一旦大市走勢逆轉，調整壓力恐較深。
小米集團(01810)將於明日(23日)放榜，李提到指首季業績未能反映小米造車業務表現，要待第二季度才入帳，需觀望上半年業績。至於其他業務方面，李預期小米在小型家電方面持平，但手機則料有明顯增長，新手機型號價格明顯上升，有助提升毛利率，估計業績勝預期。不過他認為對股價刺激作用未必很大，參考其他業績股，如攜程(09961)及同程(00780)，收入及利潤均勝預期，但股價仍見光死，在目前市況下，料業績難帶動小米股價進一步向上。
小鵬汽車(09868)首季經調整虧損收窄至14億元人民幣(同下)，期內收入65億元，按年升62%；毛利率則擴闊至12.9%。李澤銘認為，業績比市場預期理想，加上公司股價明顯在早前大市的升浪中落後，因此股價出現明顯反彈。但他指出，毛利率的上升主要因為上游原材料價格大幅下跌；加上現時內地汽車市場競爭激烈，未來減價戰有機會加劇。故此，李認為本次反彈未必能持續，整體車股板塊上升空間亦都不大。