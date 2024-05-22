李澤銘：港股宜守萬九關　小米績後恐見光死？

紅蟻資本投資總監李澤銘表示，港股經歷昨日(21日)大跌後，氣氛轉趨謹慎。他認為要睇實恒指能否守住10天線，即大約萬九關，一旦跌破，支持位恐要下移至18,400點左右。他指港股過去一個月升勢，由內地政府政策傳聞所帶動，部分雖有落實，但力度不如市場預期。他又提到，北水過一段時間集中流入中特股如內銀，料相關股份走勢較硬淨，但其他只靠本地資金炒起的股份，一旦大市走勢逆轉，調整壓力恐較深。