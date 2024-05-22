寧德董事長：員工宜「走出去」　內地市場愈來愈捲

內地新能源電池巨頭寧德時代呼籲員工加快拓展海外業務。內媒報道，去年底寧德時代員工的電腦桌面被統一設置成一句標語，「誰到海外，誰就是公司的英雄，走出去，到海外去。」董事長曾毓群發出今年第一號文件，是一封出海動員信，他在信中指，內地市場愈來愈捲，寧德時代的海外市場份額去年追平LG，仍有較多空間，並指新能源大勢是國際共識，暫時的不確定性反而給有能力的人更多機會。

曾毓群提到，寧德時代推出LRS(Licence Royalty Service)，即技術授權模式後，更多國際車企開始積極與寧德時代探討合作，他希望這些項目在未來數年落地，對寧德時代未來5至10年的海外拓展至關重要。

目前，公司的海外業務由曾毓群親自負責，四位聯席總裁分別負責海外銷售、海外基建、海外基地營運和海外採購，直接向他匯報。

報道指，公司在海外已建成及籌備、在建的工廠總數有8個，並在去年底聯繫部分材料供應商出海建廠。。公司早前已披露6個海外工廠計劃，分別位於德國、匈牙利、美國密歇根(與福特合作)、美國內華達(與Tesla合作)、印尼及泰國。

報道又指，寧德時代在中國市場已過了快速增長期。2021年在中國市佔率已達到52%的高位，其後部分車企為減少對寧德時代的依賴，開始與二線電池供應商合作。此外，自家生產電池的比亞迪，銷量在2022年快速崛起，對寧德時代的市場份額造成擠壓。