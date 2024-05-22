Chanel擬內地開更多門店　日本專門店銷售額中國客佔半

國際奢侈品牌Chanel計劃在中國開設更多門店，表示即使內地消費者在恢復旅行將消費轉向其他市場，但仍計劃在內地投資開設更多門店。行政總裁Leena Nair稱，「擴大規模的能力的確很重要。」，並指在最近的一次中國之行中，留意到年輕消費者對購買奢侈品感興趣，並將其作為長期投資。

財務總監Philippe Blondiaux指，在中國的分銷仍不足，競爭品牌有約40至50間門店，不過Chanel只有18間時尚精品店。他表示，愈來愈多中國顧客在歐洲及日本門店購物，以日本為例，最近幾周中國顧客已佔其日本銷售額的一半。不過在內地則明顯少得多。

Blondiaux提到，Chanel今年早前加價6%之後，下半年或會進一步加價，以應對材料成本上升或平衡匯率差異。

Chanel並不期望將於7月26日在巴黎開幕的奧運會可以提振業務。Blondiaux表示，「考慮到法國首都周邊的交通問題，我們對這段時期在巴黎的銷售並不抱太大期望」。

回看Chanel業績，去年收入197億美元，按年增長16%；經營溢利64億美元；佔總收入一半以上的亞太地區引領增長。