三星半導體換帥　承認公司AI早期部署失敗

南韓三星電子周二(21日)宣布，將更換半導體業務的負責人，更坦言公司在早期的戰略部署失誤。在近年科企的「AI戰爭」中，三星往往處於落後位置，晶片相關業務過去曾是公司最賺錢的部門，惟近年屢次敗給對手，同為韓廠的SK海力士更成為英偉達(NVIDIA)在生成式AI記憶體方面的合作夥伴；另外，台積電則在晶圓代工領域持續吞併三星市佔率。

外媒報道，即將卸任的三星晶片部門負責人慶桂顯（音譯：Kyung Kye hyun）在今年三星股東大會上就坦言，在高頻寬記憶體(HBM)領域，三星在早期戰略有誤；但他同時強調，三星已做好準備，將確保這種情況不會再出現。

事實上，三星股價自年初以來跌約2%，反觀SK海力士同期漲幅為35%、美光漲幅57％，英偉達更是狂飆97%。

三星稱這次高層變動是「先發制人的措施」，目的是在全球商業環境不確定的情況下，強化公司的競爭力，並沒有進一步的詳細說明。另有三星員工透露，此為出乎意料的行動，因為過去三星高層的人事變動通常都在年底進行。

慶桂顯未來將以不同的職位繼續留在三星，而接任他位置的則是現年63歲的全永鉉（音譯：Jun Young Hyun），全永鉉在2017年擔任三星記憶體晶片業務負責人，當年帶領該部門實現歷史性的盈利，並取代英特爾(Intel)成為全球收入最高的半導體公司，因此被韓媒稱為「後援投手」；隨後全永鉉擔任電池製造部門的負責人。