快手首季經調整利潤升103倍　宣布160億元回購計劃

期內，收入按年增加16.6%至294億元，主要是由於線上營銷服務及電商業務的增長。純利41.19億元，按年虧轉盈。

首季，快手應用的平均日活躍用戶和平均月活躍用戶分別達到3.94億及6.97億，分別按年增長5.2%和6.6%，快手應用的每位日活躍用戶日均使用時長達129.5分鐘。用戶流量穩健增長，第一季度用戶總使用時長按年增長8.6%。

此彍，快手宣布已採納於市場實施一項新的股份購回計劃，於現有股份購回計劃在6月13日（即公司2024年股東週年大會）舉行日期屆滿時生效。根據新股份購回計劃，公司可於未來36個月內購回價值不超過160億港元的公司B類普通股，直至2027年將舉行的股東周年大會結束為止。

公司認為，於現況下進行股份購回可展示公司對自身業務展望及前景充滿信心，且最終會為公司帶來裨益及為股東創造價值。董事會認為，公司現有財務資源足以支持股份購回並維持穩健的財務狀況。