保監局：有經紀向內地客無牌銷售　險企需加強中介管控

保監局與廉政公署上月針對向內地客戶無牌銷售保單的貪污及違規行為採取聯合行動。該局周三(22日)向業界發出通告，指出現時仍有保險經紀明顯地依靠無牌人士進行受規管活動，經紀公司未有進行實際監管，指他們違反《保險業條例》的規定，損害保單持有人利益。

通函稱，有部分經紀公司使用未經許可的轉介人代表公司進行受規管活動(銷售保險、提供建議等)，並向轉介人支付高額佣金，甚至給客戶提供違法回扣以推銷保單；同時，有經紀公司的業務代表僅為橡皮圖章，未能實際履行受規管活動的責任。

保監局強調，轉介業務必須符合保險業監管框架的規定，保險公司亦要做好管理中介人職能的責任，尤其是對依賴轉介向內地訪客提供保單的經紀公司加強盡職審查和管控。《指引》中列明嚴禁就長期保險產品提供回扣，除非該回扣紀錄於保單、保單承保表、報價單、要約函或任何推廣材料。

該局稱，未來在監管保險公司時，將加強關注它們就所有持牌保險中介人的酬勞結構，並提醒各企高層，假如他們所屬公司干犯《保險業條例》下的罪行，其本身亦可能會被視為干犯刑事罪行或成為保監局紀律行動的目標。