4月本港整體甲廈租金再挫0.4%　已連跌24個月

本港甲級寫字樓吸納量明顯改善，惟租金持續低迷。仲量聯行今日(22日)發表的《香港地產市場觀察》報告中指出，今年4月整體甲級商廈市場再錄得約24.8萬方呎正吸納量，不過租金按月仍跌約0.4%，已連續24個月下挫。

該報告指寫字樓市場錄得正吸納量，主要由於新落成的灣仔友邦大廈作自用的樓面得以落實。月內市場錄得的新租賃成交個案，包括中國移動香港承租葵涌九龍貿易中心A座兩層共約4.74萬呎樓面，作為擴充樓面。

隨着寫字樓租賃市場溫和改善，4月底整體市場空置率下跌約0.1個百分點至約13%。灣仔/銅鑼灣和九龍東的甲級商廈空置率按月同樣下跌，最新約10.2%及17.7%，分別減少約0.2與約0.3個百分點。至於，中環和港島東的空置率則分別約10.7%及約13.5%，分別上升約0.1及0.3個百分點。

不過，報告又顯示，4月整體甲廈市場租金按月仍然下跌，最報每方呎租金約50.4港元。事實上，租金自2022年5月開始向下，至上月已累挫逾12%。上月主要分區市場中，中環和港島東租金分別下跌約0.2%及約0.9%，尖沙咀和九龍東租金均下跌約0.4%。

仲量聯行香港董事總經理兼商業部主管鮑雅歷認為，疲弱的經濟和寫字樓新供應，短期內持續為租金帶來下調壓力。然而，寫字樓的中長期新供應減少，料將緩和租金跌幅。鑑於金鐘廊暫緩出售，以及九龍灣國際展貿中心重建項目擬大幅削減寫字樓樓面，故預計甲級商廈中長期新供應量，或將合共減少約200萬方呎。

該行研究部資深董事鍾楚如表示，4月整體甲廈租金跌幅收窄，3月時跌幅約0.7%，以分區統計，3月中環租金跌幅約1.3%，而上月挫幅已收窄約1.1個百分點。