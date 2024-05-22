港燈：利息倘向下股價樂觀 酒店計劃落成時間未定
2024年05月22日 17:52
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港燈投資(02638)近期股價低於招股價，引來股東關注，集團主席霍建寧在股東會上回應指，全球電力公司均受到利息影響，但隨着他們在2024至2028年的5年計劃內會作出220億元投資，預料會提升集團長遠利益，可以彌補管制利潤率降低兩個百分點的影響。如果長遠利息不升反降，他有信心集團股價表現樂觀。此外，他們在面對風雨飄搖期間，保持股息平穩。
港燈需應付新的5年投資計劃，執行董事陳來順表示，集團有別於其他受監管能源公司負債率高達6至8成，其實際淨負債率僅51%，認為非常健康，並可以與銀行及資本市場維持不俗的橋樑關係。他們會保持審慎理財及將借貸成本降至最低。
國際燃料價格由高位回落，行政總裁鄭祖瀛指已由高位回落逾一半，但因地缘政治局勢不穩，影響燃料供應及運輸成本，因此走勢難測。地缘政治並非影響燃料成本唯一因素，他們會監察情況，盡力去控制支出。
對於部署將鴨脷洲海怡半島的綜合大樓及停車場改建酒店項目，鄭祖瀛表示，目前已將舊有停車場拆卸，並會拆一部分營運大樓及討論前期工作，不過因為工程複雜，因此目前未能確定落成日期。