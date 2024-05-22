港燈：利息倘向下股價樂觀　酒店計劃落成時間未定

港燈需應付新的5年投資計劃，執行董事陳來順表示，集團有別於其他受監管能源公司負債率高達6至8成，其實際淨負債率僅51%，認為非常健康，並可以與銀行及資本市場維持不俗的橋樑關係。他們會保持審慎理財及將借貸成本降至最低。

國際燃料價格由高位回落，行政總裁鄭祖瀛指已由高位回落逾一半，但因地缘政治局勢不穩，影響燃料供應及運輸成本，因此走勢難測。地缘政治並非影響燃料成本唯一因素，他們會監察情況，盡力去控制支出。

對於部署將鴨脷洲海怡半島的綜合大樓及停車場改建酒店項目，鄭祖瀛表示，目前已將舊有停車場拆卸，並會拆一部分營運大樓及討論前期工作，不過因為工程複雜，因此目前未能確定落成日期。