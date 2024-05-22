河南省外貿暴跌 皆因富士康將手機生產轉往印度...

外媒報道，最新數據顯示，鴻海旗下富士康近年逐步轉往印度生產，對中國河南省外貿影響甚深，主因富士康手機出口量大減。富士康既是蘋果公司iPhone手機的主要代工廠，亦是河南省最大出口企業。

以中國海關總署發布的今年首季各省進出口數據顯示，河南去年出口手機5,761萬部，按年減14.5%，而去年首季出口1,688萬部手機，而今年首季僅664萬部，手機出口金額由去年首季711億元人民幣，今年首季272億元人民幣。

內媒稱，就算今年首季蘋果公司在華銷量大跌19.1%，且全球手機銷量亦在下滑，但減幅不應如此大，或反映富士康由河南撤走部分產能。

據悉，富士康對河南省的經濟表現有重大意義，去年富士康所在的新鄭綜保區進出口額達4,073億元人民幣，佔鄭州進出口比例達74%，佔河南省進出口的比例達50.3%。

而在中國出口百強企業之中，鄭州富士康、深圳富士康及成都富士康都排名頭20名之內，長年位居中國出口企業第一名。

此外，富士康周邊還有一大批相關連的上下游企業。當年郭台銘選擇在河南鄭州成立富士康後，上下游供應鏈有逾200間廠商跟隨落戶河南，令河南省電子產業迅速形成規模。

報道最後指，富士康遷走後的經濟缺口似由電動車補上。富士康今年初傳出將投資5億元於河南興建電動車零組件代工廠。當地在開始意圖擺脫「富士康」時，亦要做好準備應對「富士康後遺症」。