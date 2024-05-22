【多圖】富怡花園未補價銀主盤200萬拍出　近12年最平

低價及細價物業成為市場爭奪目標，忠誠拍賣今日(22日)售出一項物業，為小西灣居屋富怡花園2座低層E室銀主盤，實用面積約431方呎，以200萬港元未補價第二市場價推拍，最終僅以開價賣出，呎價約4,640元。是次做價屬2012年後近12年最平。今年4月項目一個相同面積高層戶，以280萬元未補價易手，反映最新成交價低約28.6%。

不過，拍賣前已有3項物業已率先售出，包括葵涌中心連平台單位，實用面積約351方呎，平台面積約151方呎，以330萬元售出，呎價約9,402元。資料顯示，單位於2021年以480萬元成交，是次貶值150萬元或約31%。另外，元朗塘坊地皮連上蓋3層建築物，屬銀主物業，亦以290萬元賣出。堅尼地城慧華閣1樓單號車位，也於拍賣前以125萬元售出。

另外，黃開基拍賣行亦有物業在拍賣前沽出。其中，佐敦文華新村(又稱八文樓)文昌樓低層30室連租約單位，以400萬元賣出，以單位實用面積約565方呎計算，呎價約7,080元。單位銀行網上估價約485萬元，最新成交價低約85萬元或約17.5%。

另外，部分曾推出拍賣單位亦賣出。東涌東環2A座中層2室銀主盤，實用面積約640方呎，以665萬元售出。單位原業主於2015年以約726萬元買入，現時貶值約61萬元。黃大仙居屋翠竹花園7座高層E室，實用面積約484方呎，以280萬元未補價售出，呎價約5,785元。