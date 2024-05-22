啟德跑道區新盤單日連沽3伙　投資者斥2000萬購3伙西半山樓盤

一手臨海豪宅的承接力不俗，啟德跑道區新盤單日沽出3伙，吸金逾1.6億元。另一方面，有投資者斥資近2,000萬元連購3伙西半山樓盤，用作收租。

●灣仔One Wood Road首度開放現樓單位

由盈信控股發展已屆現樓的灣仔One Wood Road，周三(22日)首度開放兩伙連家具現樓示範單位予傳媒預覽。盈信控股代表游國輝表示，現樓示範單位將於周六(25日)正式對公眾開放，項目不排除以招標形式出售。將會委託萊坊作物業管理，會所設施包括健身室，每方呎管理費約5至6元。物業地下設有商舖，亦部署出售。

●啟德澐璟單日沽3伙 吸金逾1.6億元

●沙田名日‧九肚山推售11伙

●西半山半山捌號錄「一客三食」

●元朗站The YOHO Hub II頂層戶呎價約17.017元

●石硤尾緹外周日招標發售1伙四房戶

●啟德MONACO MARINE兩房成交價1,135萬元

會德豐地產旗下的啟德MONACO MARINE，周三(22日)沽出1A座27樓F室，實用面積440方呎，屬兩房連開放式廚房間隔，成交價1,135.2萬元，呎價約25,800元。據悉，買家鐘情啟德新發展區，購入單位自住。

●將軍澳海茵莊園錄終止交易

●佐敦高臨首錄宗終止交易