啟德跑道區新盤單日連沽3伙 投資者斥2000萬購3伙西半山樓盤
2024年05月22日 20:34
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一手臨海豪宅的承接力不俗，啟德跑道區新盤單日沽出3伙，吸金逾1.6億元。另一方面，有投資者斥資近2,000萬元連購3伙西半山樓盤，用作收租。
●灣仔One Wood Road首度開放現樓單位
由盈信控股發展已屆現樓的灣仔One Wood Road，周三(22日)首度開放兩伙連家具現樓示範單位予傳媒預覽。盈信控股代表游國輝表示，現樓示範單位將於周六(25日)正式對公眾開放，項目不排除以招標形式出售。將會委託萊坊作物業管理，會所設施包括健身室，每方呎管理費約5至6元。物業地下設有商舖，亦部署出售。
●啟德澐璟單日沽3伙 吸金逾1.6億元
華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展的啟德澐璟，周三(22日)連沽3伙，吸金逾1.6億元。其中兩伙屬四房雙套單位，包括第1座11樓B室，實用面積為1,870方呎，以7,386.5萬元成交，呎價為39,500元「全盤開售至今累沽244伙，套現逾96.3億元。
●沙田名日‧九肚山推售11伙
長實集團(01113)旗下沙田名日‧九肚山，上載最新銷售安排，將於周六(25日)以價單形式出售9伙，及下周一(27日)起招標出售2伙，合共推售11伙。發展商指，項目截至昨日已累沽207伙，套現約32億元。入場單位為第2座2樓B室，折實售價1,499.8萬元，折實呎價約14,243元。
●西半山半山捌號錄「一客三食」
英皇國際(00163)發展的西半山半山捌號，周三(22日)獲投資者以近2,000萬元連購3伙。上述3伙實用面積介乎203至311方呎，均屬開放式及一房間隔，成交價介乎533.46萬至868.57萬元，呎價由26,279至27,928元。28及29樓D室兩個開放式單位均連租約出售。全盤至今累計沽出80伙，套現約6.46億元，其中的B室一房戶已售罄。
●元朗站The YOHO Hub II頂層戶呎價約17.017元
新鴻基地產(00016)旗下元朗站The YOHO Hub II，今(22日)以1,453.28萬元沽出頂層單位，為第8座57樓G室，實用面積854方呎，三房間隔，呎價約17.017元。
●石硤尾緹外周日招標發售1伙四房戶
嘉里建設(00683)旗下石硤尾龍駒道3號緹外，上載最新銷售安排，將於周日(26日)招標發售第1座3樓A室，實用面積4,315方呎，四房間隔，設私人升降機大堂。該單位將於當日上午10時起招標及中午12時截標。
●啟德MONACO MARINE兩房成交價1,135萬元
會德豐地產旗下的啟德MONACO MARINE，周三(22日)沽出1A座27樓F室，實用面積440方呎，屬兩房連開放式廚房間隔，成交價1,135.2萬元，呎價約25,800元。據悉，買家鐘情啟德新發展區，購入單位自住。
●將軍澳海茵莊園錄終止交易
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，最新錄得1宗終止交易，涉及的單位為第1座22樓B3室，實用面積203方呎，開放式間隔，原本於2023年2月先後簽訂臨時買賣合約及正式買賣合約，以448.9萬元售出，呎價約22,133元，買家當時選用720先住後付付款計劃入市，惟交易顯示已於周二(21日)終止。
●佐敦高臨首錄宗終止交易
資本策略地產(00497)旗下鄰近港鐵佐敦站的高臨，最新錄得首宗終止交易個案。該盤的A1座16樓G室，為實用面積272方呎的一房單位，原本於本月10日的次輪銷售中以531.6萬元沽出，呎價約19,544元。不過，該宗交易已列明簽訂臨時買賣合約後再未有進展。而全盤至今累沽約118伙，套現約8.6億元。