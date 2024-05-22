凱基亞洲：留意高追台股四大風險　投資者應如何部署？

凱基亞洲周三(22日)發布最新台灣市場走勢分析。該行指出，台股自4月以來震盪劇烈後再度創高，主要反映美國聯儲局主席鮑威爾放鴿，提振市場短期風險偏好，但該行提醒投資者短線仍需留意高追風險，主要有四大原因，首先是在通脹不可預測的情況下，市場對聯儲局的減息預期轉變對市場來說有利有弊，不建議單憑減息預期即高追；第二，是次企業業績與展望延續上季「只有AI好，其他都不好」的基調，製造業仍呈現輕微復甦；第三，市場對AI股的期待太高很難再推升股價；最後，台股近期升幅較好的板塊主要集中在少數大型權值股與景氣落後股，這往往是升浪即將告一段落的重要信號。

凱基亞洲整理首季企業業績及展望，大約六成次級板塊2024年盈利預測被下調，僅三成次板塊獲得上調、一成次板塊維持展望不變。科技板塊盈利預測下調最明顯的次序為ABF載板、手機組裝、網通、網通PCB、二線晶圓代工、IC設計服務、硅晶圓等，背後反映PC、手機、消費性電子、歐洲網絡設備等終端需求景氣雖已見底或即將見底，惟復甦情況並不明顯；而盈利展望少數被上調的板塊主要是銅箔基板、伺服器組裝、一線晶圓代工等，都是受惠AI伺服器的訂單帶動。非科技板塊盈利預測被下調的次序則是鋼鐵、塑化、綠能、重電、餐飲、汽車零組件、工業自動化等，反映中國經濟陷入困境；盈利被上調主要則是貨櫃航運、航空、單車車、食品、觀光等，除貨櫃航運受惠地緣政治紅利外，其餘多與台灣內需強勁有關。

而台股4月以來多次出現單日股價下跌股份數大於上漲股份數，更曾出現兩者差距高達1,000家以上，指數高位震盪期間若頻繁出現「每日淨下跌股份數大幅提高」，通常是升浪來到尾聲的警號；其次，近期升幅較為顯著的更集中在少數大型權值股或金融股，由於金融股通常是典型的景氣落後板塊，「金融股顯著貢獻指數上漲」亦是升浪尾聲的注意信號，建議投資者維持防禦型操作，首選高股息與低估值兼具的個股。

凱基亞洲投資策略部