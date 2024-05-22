海典軒兩房戶售640萬　原業主唔使半年賺87萬離場

撤辣後二手市場再錄短線獲利個案，屯門海典軒兩房單位，剛以640萬元售出，原業主持貨不足半年，帳面獲利87萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯陳昌裕指，鰂魚涌太古城綠楊閣中低層H室，實用面積約1,114方呎，套三房連工人房間隔，叫價約2,038萬元，近期獲區內客洽詢，議價後以1,920萬元成交，呎價約17,235元。

●中原趙俊傑表示，上環永生大廈中層D室，實用面積約412方呎，開放式間隔，望樓景，叫價520萬元，放盤不足一周即獲洽購，以480萬元沽出，呎價約11,650元，新買家為同區用家。

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新界區

●美聯梁浩文指，屯門海典軒2座高層C室，實用面積約485方呎，兩房間隔，原業主僅購入單位不足半年，叫價680萬元放售，獲區內用家以640萬元承接，呎價約13,195元，原業主於2023年12月以553萬元購入，帳面獲利87萬元。

●祥益黃文樂稱，屯門公屋田景邨田翠樓11座低層2室，實用面積約376方呎，兩房間隔，區內綠表客熟悉該區環境，決定於未補價第二市場以164.5萬元購入上址，呎價約4,375元。

●中原葉津榮表示，屯門康景花園B座高層6室，實用面積約336方呎，兩房間隔，區內退休客見業主肯擴大議價空間，叫價320萬元，累減22萬元，減幅近7%，隨即以298萬元承接自用，呎價約8,869元。

●世紀21集團林國輝表示，荃灣中心7座中層A室，實用面積約422方呎，三房間隔，以440萬元成交，呎價約10,427元，原業主於2020年5月以500萬元購入，約4年帳面蝕60萬元，期內貶值約12%。

●中原伍耀祖稱，天水圍嘉湖山莊麗湖居10座高層C室，實用面積約546方呎，三房間隔，減價10萬元，成交價488萬元，呎價約8,938元，原業主於2021年11月以620萬元買入，持貨不足3年帳蝕132萬元，單位貶值約21%。

●中原王勤學指，過去3日元朗錄11宗買賣，洪水橋尚城7座中層B室，實用面積約753方呎，套三房間隔，叫價670萬元，累減55萬元，至615萬元獲承接，呎價約8,167元，原業主持貨9年帳面賺20萬元，升值約3.4%。

●利嘉閣黃靜顏稱，上水居屋旭埔苑C座中層4室，實用面積約546方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價320萬元，最終以318萬元成交，呎價約5,824元，新買家為公屋客。

●中原陳國輝指，粉嶺及上水5月暫錄約64宗二手買賣，粉嶺逸峯3座高層E室，實用面積約459方呎，兩房間隔，叫價約620萬元，議價後以565萬元易手，呎價約12,309元，新買家為區內客。

●美聯吳偉文稱，粉嶺牽晴間1座低層F室，實用面積約574方呎，套三房間隔，早前以600萬元放售，獲用家洽購，議價20萬元後，以580萬元獲承接，呎價約10,105元。

●中原黎宗文表示，沙田及大圍5月暫錄約80宗二手買賣，大圍名城2座南翼中層C室，實用面積約959方呎，套三房間隔，叫價約1,700萬元，議價後以1,460萬元易手，呎價約15,224元。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山迎海3座中層E室，實用面積約798方呎，套三房間隔，議價後以1,210萬元易手，呎價約15,163元，新買家為用家。

●香港置業范文濤表示，將軍澳居屋富康花園3座中層H室，實用面積約592方呎，三房間隔，未補價第二市場以540萬元放盤約1個月後，減價30萬元，以510萬元售出，呎價約8,615元。

●美聯梁傑指，將軍澳日出康城MARINI第2B座低層E室一房戶，實用面積約376方呎，最初叫價620萬元，放盤約兩個月，近日減價至568萬元，獲3組客同日睇樓，搶高至570萬元成交，呎價約15,160元，約5年帳面仍蝕112.9萬元。

●世紀21(將軍澳)魏仕良表示，將軍澳居屋寶明苑B座中層15室，實用面積約212方呎，開放式設計，有裝修，3月已補價自由市場叫價310萬元，累減30萬元，外區買家以280萬元購入，呎價13,208元。

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