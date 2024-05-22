快手：首季本地生活日均支付用戶數年增近9倍

至於人工智能(AI)方面，他指出，人工智能生成內容(AIGC)營銷素材的單日消耗峰值逾1,000萬元人民幣，公司的AI客服能助客戶與目標用戶建聯溝通，大幅提升營銷轉化效率，未來會穩步推進自研大語言模型的研發訓練，利用AI技術提高效率，並且加快大模型在各業務場景的應用，以促進增長。

他續指，近期已正式推出第一個多模態大語言模型，在預訓練階段數據和模型架構基礎上，透過在反饋強化學習(RLHF)方面的技術突破，使其1,750億規模大語言模型在更新迭代後的綜合性能已經接近GPT4.0的水平。

另外，該公司宣布，在現有股份回購計劃6月13日屆滿後，計劃3年內再回購最多160億元B類股。被問到執行時間表，該首席財務官金秉僅指，會綜合考慮資本市場環境等而執行，強調會合理安排股份回購的節奏和力度，而在制定回購計劃時，已考慮到公司現金流、現金儲備、未來3年預期市場利等情況，認為在目前的市況下，回購計劃反映公司對未來發展的信心，以及回饋股東的決心。