許繹彬：足球盛事相繼開鑼　利好百威亞太

在中港兩地股市最暗淡的時候，一直「一沉百踩」的外資突然集體看好，就連一向看得最淡的摩根士丹利也加入唱好行列，大幅上調恒指明年中目標價，最樂觀可見22,500點，國指則見8,100點。高盛指，由於內地風險下降及現時盈利會在預期之內，加上國家的無限支持措施，預計A股市場會持續反彈，並調高MSCI中國指數及滬深300指數目標價，更揚言未來3個月H股跑贏A股。滙豐發表報告認為，中資股短線仍有進一步上升空間，現在獲利離場仍為時過早。

綜上所述，在多方一起出言發功看好及大成交配合下，港股一直過五關斬六將，令淡友也要迴避三呎；因此，港股在短期內能升穿20,000點的可能，可謂高唱入雲。惟正當投資者準備見證恒指由1字開頭，轉為2字這歷史時刻之際，升勢就在此先行剎停，令其要停一停的主因，便是美國聯儲局又放出舊瓶新酒的消息。

一眾聯儲局官員突然「放鷹」，再次令市場對減息預期降溫，港股作出近500點的調整，是近期單日最大跌幅。截至上一個交易日更出現兩連跌，並已跌穿19,200點水平；上升的氣勢不僅全消，依圖表來看，下試10天線及調整至18,800點支持位的可能性似乎愈來愈大。慶幸港股在調整時，成交開始萎縮；北水在調整時，仍錄淨流入；後市惟有寄望內地繼續推出救市措施，令港股有望重新振作。

內地在今年起確實不斷推出刺激經濟措施，但主要仍是針對股票及資本市場為主，對處於水深火熱的樓市則一直未有挽救動作。本月，內地終於在各地推出不同程度的支持樓市政策，不少內地城市已放寬或取消限購令措施，多個地方新盤銷售明顯增加，當中深圳有新盤近乎即日售罄，買家負擔減少，一線城市銷售最受惠。人行降低按揭首付比例，釋放很強的政策信號，公積金房屋貸款利率下調至2.85厘，目前一線城市的按揭利率普遍徘徊3.8至4厘水平，即仍有空間繼續下調。

儘管北京等核心城市並未撤銷限購政策，但4月底時北京曾推新政，允許擁有二套房的京籍家庭在核心城區外新購套房；市場憧憬有更多「撤辣」措施出爐，尤其是北上廣深等核心城市。預期不同城市會依據自身情況適時調整政策，在居民置業力度日趨弱化的部分城市首先放寬屬合情理，短期內核心城市核心區域放鬆限購機會較低，但長遠出於推動消費等政策考量，相信內地一線城市最終均會「撤辣」。

筆者認為，內地在農曆新年假期連番出招挽救疲弱經濟，早已確認其重振經濟的決心；其推出的政策可見非常有秩序，先是救股市，再救資本市場，初步已見成效。連一直令人擔憂的內房近期亦終露曙光，有否成效則有待時間見證，但其一系列措施足以穩定各方投資者的投資欲，對振興內地經濟的可能已邁進一大步。