郭家耀：港股屬正常回調 快手仍有反彈空間
2024年05月23日 10:37
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港股周四(23日)早段曾跌逾400點，獨立股評人郭家耀認為，港股早前累積升幅較多，出現獲利回吐亦是正常；加上減息預期稍有降溫，港股難免受到影響。不過，郭指，港股整體氣氛良好，北水持續流入，外來資金亦願意到港股尋找機會，他預料，回調幅度不會太深，港股應該可守住18,500點水平，後市若再傳來利好消息，相信可以再展升浪，挑戰兩萬點。
快手(01024)上季度業績由虧轉盈，郭指今次業績表現理想，無論活躍用戶及GMV增長都相當強勁，加上管理層對未來前景看法繼續正面，電商業務過去幾季亦有不錯的進展，搶佔其他競爭對手的市場份額。而且管理層希望提升股東回報，未來3年將回購價值160億元價值的B類股，他預料會對股價有提振作用。而市場亦對業績反應正面，最近股價雖然有反彈，但距離早前高位仍有不少折讓，在業績及回購消息帶動下，他相信股價於60元以上仍有反彈空間。
隔晚金價下跌逾1%，郭家耀認為，最近金價調整，主要因為減息預期降溫；但在地緣政局及各國貨幣貶值的影響下，金價會維持大漲小回格局。郭建議，投資者可留意紫金礦業(02899)等包括黃金以外金屬的股份。他指出，公司早前表達希望成為五大礦產商的願景，加上在海外有併購，公司前景樂觀，建議投資者可趁股價回調趁低吸納。