郭家耀：港股屬正常回調　快手仍有反彈空間

港股周四(23日)早段曾跌逾400點，獨立股評人郭家耀認為，港股早前累積升幅較多，出現獲利回吐亦是正常；加上減息預期稍有降溫，港股難免受到影響。不過，郭指，港股整體氣氛良好，北水持續流入，外來資金亦願意到港股尋找機會，他預料，回調幅度不會太深，港股應該可守住18,500點水平，後市若再傳來利好消息，相信可以再展升浪，挑戰兩萬點。