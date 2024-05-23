長江生命科技：去年盈利跌全因利息　保健品業務理想

面對通脹壓力問題，總裁甘慶林承認，保健產品業務會受通脹及市場價格等市場環境所影響，但業務仍然表現理想，2023年的業績與2022年比較上升 8%。

另外，副總裁及行政總監余英才提到，長江生命科技與人工智能(AI)企業晶泰科技合作，已經成功開發幾種先進的AI演算法，並用於設計首批潛在的胜肽癌症疫苗，目前正在透過體外和體內實驗進行篩選，以驗證其免疫原性和抗腫瘤效能方面的表現。

針對黑色素瘤疫苗研發情況，副總裁及科學總監杜健明回應稱，公司旗下處於最後期研究階段的癌症疫苗 seviprotimut-L，可為第IIB及 IIC期黑色素瘤患者於進行根除性手術後作安全而有效的輔助性療法。而公司旗下處於發現期及臨床前研究階段之治療性癌症疫苗研發項目組合持續擴充，其中針對PDL1/PRAME (細胞程式性死亡–配體1/黑色素瘤優先表現抗原)的癌症疫苗，冀於未來數年開展臨床試驗。

杜續指，公司旗下WEX Pharma研發的鎮痛藥物Halneuron®，已獲美國FDA及加拿大衞生部批准就針對化療引致的神經痛症（CINP）進行第三階段臨床試驗。他又提到該企於2022年透過認購Pharus股份開拓癌症診斷科研進展，目前正為肺癌患者進行臨床試驗，以開發專門針對肺癌的microRNA (小

分子核糖核酸) 檢測技術。

被問到公司的葡萄園業務是否將受惠於中澳貿易關係改善。李澤鉅稱，長江生命科技葡萄園組合之收入不是由釀酒或銷售酒而來。旗下葡萄園均由葡萄酒公司或種植商長期承租，為公司帶來穩定的現金流。於 2023 年與現時的葡萄園租戶續簽六份租約，遂延長了投資組合的加權平均租賃期限（WALE），進一步鞏固現金流。