高盛：美國債務佔GDP比率恐升至130%

外媒報道，高盛周三(22日)更新美國長期財政展望，預期到2034年，債務佔國內生產總值(GDP)比率將達到130%，遠高於先前預測的98%。

該行經濟學家Manuel Abecasis及David Mericle指，過去五年，美國財政可持續性前景變得更具挑戰性，尤其是未來利率上升的預期，導致債務佔GDP比率，以及實質利息開支佔GDP比率嚴重惡化。

財長耶倫多次將淨利息開支佔GDP比率，作為衡量債務可持續性的主要指標。她在去年接受外媒訪問時表示，1%的比率絕對沒問題，沒有甚麼好擔心。惟高盛最新預測顯示，到2034年，有關比率將升至2.3%。哈佛大學經濟學家Jason Furman和前財長薩默斯(Lawrence Summers)在2020年一篇論文中指，決策者目標應該是防止實質淨利息開支佔GDP比率升至2%以上。

該團隊指，不考慮債務利息成本的基本財政赤字，目前佔美國GDP比率，比充分就業時期的水平高出約5%，凸顯當前預算狀況的不尋常之處。Abecasis和Mericle表示，目前的財政軌迹最終可能將債務佔GDP比率推升至一定水平。如果要讓這項比率保持穩定，財政盈餘必須達到罕見水平。此外，雖然美國目前具備整頓財政的條件，但幾乎沒有削減赤字的政治動力。