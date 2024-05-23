長和：旗下葵涌貨櫃碼頭是否改劃　需由政府決定

另外，他亦談到香港人北上消費，對集團零售業務的影響。他謂，港人消費模式轉變，為本地零售業帶來挑戰。集團相關人員積極應對，例如調整旅遊區銷售組合，加入保健品等來吸引內地遊客。百佳超市則搜羅更多全球貨品，並提供折扣優惠，「等香港人唔使長途跋涉」，在港購物。屈臣氏的線上線下策略行之有效，目前網上購物人士是到實體店的三倍。

他提到集團走出香港的重要性，表示很多年前屈臣氏在香港只得600間店舖，現在在全球擁有16,000間店舖，如當年不走出香港，現在香港市場飽和，僅能容納800間店舖。

他重申，集團是一個跨國企業，在全球50多地方有業務，涵蓋不同行業。管理層的責任是為股東爭取回報，每一投項資都會考慮質素、穩定性和回報，「最緊要計到數」，強調投資不選擇地點而是選項目，只要是優質資產，無論香港或外地都會考慮。