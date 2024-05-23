據報羅兵咸恐因恒大審計遭重罰 高層內訌 有國企客或棄用
2024年05月23日 13:06
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外媒報道，中國恒大(03333)前核數師羅兵咸永道(PwC)在內地面臨危機，原因是合夥人有機會因恒大審計而受罰，部分客戶正重新審視與該會計師行的關係，其中包括國企在內。報道引述一位上市國企董事指，最近幾周該公司董事會討論如果羅兵咸遭受重罰，將會棄用。報道並引述消息指，羅兵咸合夥人擔心，公司將在內地面臨有史以來最大規模的罰款及其他罰則，導致高層之間內訌。
羅兵咸合夥人料，該會計師行面臨的處罰，可能比去年另一同業因中信金融資產(02799)審計缺失所遭受的懲罰更為嚴重。當時該同業被罰2.12億元人民幣，同時禁止在北京營運3個月。
報道又指，對於羅兵咸未能及時發現恒大審計缺失的潛在處罰，內地財政部官員已曾作出討論，包括巨額罰款、暫停或關閉羅兵咸部分地區辦事處，以及限制對國企的審計。國企中國人民保險集團(01339)上周五(17日)宣布羅兵咸將不再擔任其核數師，並改聘安永。
根據財政部數據，截至2022年，羅兵咸在中國有8個國企審計客戶，約佔收入6%。不過監管機構去年重申，國企通常不應聘請3年內遭受巨額罰款或其他處罰的核數師。此外，羅兵咸在中國的市佔率稱冠四大，2022年收入79億元人民幣，在內地有近800名合夥人及逾2萬名員工。
邁阿密大學赫伯特商學院會計講師Francine McKenna指，恒大事件對羅兵咸中國合夥人來說「風險很大」，四大會計師事務所的中國子公司是其全球網絡一部分，很多在內地營運的跨國公司也依賴它們提供審計、稅務及諮詢服務。