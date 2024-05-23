據報羅兵咸恐因恒大審計遭重罰 高層內訌 有國企客或棄用

根據財政部數據，截至2022年，羅兵咸在中國有8個國企審計客戶，約佔收入6%。不過監管機構去年重申，國企通常不應聘請3年內遭受巨額罰款或其他處罰的核數師。此外，羅兵咸在中國的市佔率稱冠四大，2022年收入79億元人民幣，在內地有近800名合夥人及逾2萬名員工。

邁阿密大學赫伯特商學院會計講師Francine McKenna指，恒大事件對羅兵咸中國合夥人來說「風險很大」，四大會計師事務所的中國子公司是其全球網絡一部分，很多在內地營運的跨國公司也依賴它們提供審計、稅務及諮詢服務。