金管局更新人才發展相關監管政策手冊

人工智能對全球各行各業產生變革性的影響。金管局副總裁阮國恒於《匯思》撰文表示，金管局已經更新一份與人才發展相關的監管政策手冊，內容主要圍繞人才規劃和培訓。同時，要求銀行有清晰的人才規劃以配合未來的業務發展，並因應未來的人才需求，制定有效的策略填補人才缺口，包括投入充足的財政資源，為員工安排合適的培訓。

他指，同時要求銀行特別針對金融科技的發展和客戶需求的轉變，對不同崗位的工作要求所帶來的影響作出評估，從而制定中長期的培訓計劃，協助相關員工學習新知識和技能。

為了協助業界這方面的工作，金管局在未來數月會與業界攜手進行深入的研究，主要聚焦兩方面。一是分析銀行業內不同工種受到人工智能發展的影響程度，讓業界有比較具體的參考指標，從而更好地評估未來人力資源的配置，及制定應對的策略協助受影響的員工轉型。二是研究在全球金融和科技發展的大趨勢下，銀行業未來所需的人才和技能。

他續指，銀行業界必須及早部署，在人力資源管理方面做好規劃。最重要是提升員工的專業知識和技能，讓他們在人工智能時代與科技共存、互相補足，更好地運用創新科技令客戶有更佳的服務體驗，為銀行員工、客戶及銀行本身帶來「三贏」的局面。

金管局計劃在明年發表第二份未來銀行業人才報告，旨在探討下一個五年(即2026-2030年)的技能缺口，好讓業界及早制定和調整相關的人才培訓策略及措施，以支持未來的業務發展。