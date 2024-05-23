長實：新商廈需求低　但對長江中心二期長遠有信心

樓市被指在撤辣之後，發展商低價推盤，包括長實黃竹坑Blue Coast和明日九肚山都劈價出售。李認為，樓盤定價不能一概而論，需要因應按每個項目條件，例如位置、交通、周邊環境、當時市場環境來釐定。又指，香港樓市一直有剛性需求，長遠發展依然得到支持，撤辣後樓市將繼續由房屋政策和利率走向主導。

至於現時是不是投資基建比投資地產好？他說 兩個行業不同，好難直接比較，此一時彼一時，例如集團近日收購天然氣網絡和環保能源項目來說，都有雙位數回報；可是今天地產成本和建築費都貴，利率也在高水平，現時地產業務要取得每年雙位數字回報是不容易的。

在低負債和高現金的情況下，他透露，「好多人來找我們，每日有很多不同地域和行業投資選擇」，他重申集團投資選項目質素，而不是選地點。

回說香港，他說，回報股東方式不止一種，除了派息，股票回購也是一項途徑，回購屬於是對香港間接投資。2023年集團就回購了8,300萬股，使用資金超過30億元。又謂，香港金融中心需要有更多國際企業或家族辦公室到來，不論國籍，香港市場地位和底氣才會愈來愈鞏固，才有利長遠發展。