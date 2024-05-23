恒地紅磡新盤THE HADDON擬6月開售

他指，今期項目提供450伙，戶型涵蓋一至三房間隔，並設少量特色戶，主打一房及兩房間隔，預料部分單位可享有海景。項目預計關鍵日期為2025年9月30日。

是次項目位處黃埔街1號。而整個重建項目由9座住宅大樓組成，提供約2,440伙，較早前預計約2,800伙減少。林達民稱，伙數減少因為部分單位「起大咗」，改動是因應市場需求而從善如流。

至於，已推出市場的首3期，包括第1期必嘉坊·曦匯，第2期必嘉坊·迎匯及第3期BAKER CIRCLE·GREENWICH，合共售出632伙，套現約38億元，平均每伙成交價約600萬元，平均成交呎價約21,200元。

此外，今期項目特別邀請唱作歌手馮允謙的哥哥，馮重謙(Tim Fung)拍攝宣傳片，片段預計下周亮相。發展商指，自樓市撤辣後，集團旗下住宅項目累計售出1,300伙，套現近100億元。