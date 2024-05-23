德國寫字樓市場續低迷　相關投資創15年新低

外媒報道，德國寫字樓物業市場年初持續惡化，交易量創下近15年來最低。

德國PBB銀行(Deutsche Pfandbriefbank)編製的綜合表現指數在截至3月的一季，連續第6季下降，因為該資產類別的投資僅達7億歐元，PBB表示，這是自2009年第二季以來最低水平。

PBB以德國最大城市的經濟前景、寫字樓租金及交易數據來編製其pbbIX指數。該指數第一季觸及負2.01，低於零，在負3至正3範圍內，顯示市場狀況比長期平均水平更差。

歐洲最大經濟體德國寫字樓估值受到歐洲央行加息的沉重打擊，融資成本增加，買家和賣家更難就定價達成共識。此外，德國經濟低迷及轉向遙距工作都推高空置，並打擊物業價值。

PBB表示，預計寫字樓市場將繼續表現不佳，對寫字樓空間需求將繼續低迷，寫字樓空間空置持續增加，明顯高於一年前。

然而，PBB指數第一季跌幅小於前幾個時期，「這顯示寫字樓市場已經開始觸底反彈。」該行在報告中表示。如果經濟復甦，寫字樓市場可能會在一年內趨於穩定，並最終走上上升軌道。