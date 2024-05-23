【多圖】啟德GRANDE MONACO四房連天台單位曝光

會德豐地產旗下已屆現樓的啟德GRANDE MONACO，周四(23日)首度開放天際特色戶型予傳媒參觀。該公司副主席兼常務董事黃光耀表示，上述同類特色戶呎價達4萬元水平。自2月底樓市撤辣後，MONACO系列4期項目合計沽出91伙，買家中有約一半屬於內地客或新來港人士。

他指，最新對外開放的單位為第1A座37樓A室，單位實用面積1,349方呎，屬四房兩套間隔，另設369方呎天台。同時安排於該單位內舉行為期兩周的藝術畫展。

他續指，自撤辣後，啟德發展區的樓盤於3至5月錄得逾800宗成交，吸金逾156億，反映該區有吸引力。整體市況方面，股市回升，預計今年有望減價，料本地經濟有增長，多個利好消息均對樓市有支持。

會德豐地產助理董事兼總經理(商務)余麗珠稱，MONACO系列共4期由開售至今已售出1,581伙，套現逾202億元，平均成交呎價約25,758元。會德豐地產經理(市務) 吳家寶指，踏入暑期租務旺季，MONACO系列租盤搶手，僅18個單位正放租。

此外，發展商指，集團旗下住宅項目由今年至今已售出1,103伙，銷量已超越去年全年，涉及的總成交金額達123億元。