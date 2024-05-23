小米：SU7今年交付目標挑戰12萬輛　6月採雙班生產

集團目前正全力「產能爬坡」，6月開始會由單班生產轉為雙班，屆時交付可大幅提高。公司並與工商合作方開會，希望他們能能夠支持交付。目前他覺得進度不錯，全年10萬台交付目標能夠確保，故管理層有新目標，想嘗試挑戰全年交付12萬輛，他承認這目標有壓力，但管理層覺得應該去挑戰一下。

新車型方面，他說，公司的確有開發，但目前整個公司精力，都在SU7交付之上，對新車仍有嚴格保密制度，也未有披露時間。

至於智能駕駛系統，他說三年前已判斷智能化是未來戰略空間，所以組隊團隊，並堅持技術全棧自研，因為要軟硬件融合，以免因購買第三方系統出現小概率事件。小米智駕團隊目前已突破1,000人，目標是在今年年底達到1,500人，明年達2,000人。其中高速領航NOA(Navigate on Autopilot)和智能泊車都已取得一定成就，下一步是，城市NOA在8月全國開放使用。

他透露，集團在在自駕已投入47億元人民幣(下同)，新一批投資原預算為15億元，並可能會將預算加大。