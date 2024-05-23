西灣河嘉亨灣海景戶劈價逾一成　兩房單位950萬易手

港島二手屋苑業主都要劈價出貨。西灣河嘉亨灣兩房海景單位，累減130萬元後，以950萬元成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原趙鴻運表示，西灣河嘉亨灣2座中低層D室，實用面積約496方呎，兩房半間隔，望海景，附裝修，3月中時以1,080萬元放售，最新以950萬元沽出，累減130萬元或約12%，呎價約19,153元。

●中原梁嘉駿指，鰂魚涌華蘭花園翠蘭閣中層F室，實用面積約388方呎，兩房間隔，望樓景，叫價550萬元，最終微減8萬元，以542萬元成交，呎價約13,969元。，新買家為外區分支家庭。

●利嘉閣游焯偉稱，跑馬地名仕花園中層C室，實用面積約524方呎，兩房間隔，新買家睇樓後迅即與業主進行洽購，以808萬元成交，呎價約15,420元。

●中原盧宏基表示，西半山雍景臺1座低層F室，實用面積約1,123方呎，套三房間隔，享海景，今年2月叫價2,100萬元，以1,990萬元沽出，呎價約17,720元，新買家為同區客，單位約9年帳面升值約5%。

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九龍區

●香港置業曾家輝指，大角咀港灣豪庭3座高層E室，實用面積約344方呎，兩房間隔，以約650萬元放售約1個月，獲同區客議價後減價約20萬元，以630萬元易手，呎價約18,314元，不足3年帳面虧損約120萬元。

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新界區

●中原胡耀祖表示，馬鞍山5月錄約70宗二手買賣，銀湖．天峰1座中層G室，實用面積約531方呎，兩房間隔，議價後以738萬元易手，呎價約13,898元。

●世紀21奇豐翠珊指，馬鞍山新港城H座高層2室，實用面積約338方呎，兩房間隔，望海景，放盤1個月，叫價600萬元，經議價後減28萬元，以572萬元獲買家承接，呎價約16,923元。

●世紀21奇豐楊麗娟稱，沙田欣廷軒2座低層D室成交，實用面積約397方呎，兩房間隔，望園景，放盤9個月，叫價740萬元，獲買家洽購以646萬元售出，呎價約16,272元，原業主持貨近7年帳面只賺14萬元。

●萬方地產葉搏麟表示，沙田帝堡城6座高層C室，實用面積約753方呎，套三房間隔，叫價950萬元，放盤3個月，以820萬元成交，呎價約10,890元。

●中原黎宗文稱，沙田第一城5月暫錄約11宗買賣，屋苑14座中層C室，實用面積約853方呎，套三房間隔，2月時叫價約960萬元，日前議價後以880萬元易手，呎價約10,317元。

●中原蔡天賜指，粉嶺及上水5月暫錄約65宗二手買賣，上水中心2座高層連天台戶，實用面積約351方呎，兩房間隔，叫價約480萬元，議價後以458萬元易手，呎價約13,048元，新買家為上車客。

●中原陳國輝表示，粉嶺瓏山一號中層D室，實用面積約597方呎，兩房連儲物房間隔，叫價約720萬元，議價後以673萬元易手，呎價約11,273元，新買家為區內客。

●中原岳家富指，屯門弦海中層J室，實用面積約224方呎，開放式間隔，享河景，撤辣前叫價330萬元，3月減至308萬元，投資者零議價承接，呎價約13,750元，約5年帳面貶值24%。

●美聯梁浩文稱，屯門御半山II第2B座中層B室，實用面積約388方呎，一房連儲物室間隔，叫價450萬元放售，獲區內用家洽購，議價5萬元，以445萬元承接，呎價約11,496元，約5年帳蝕183.4萬元。

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