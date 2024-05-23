美股道指跌222點　英偉達漲逾8%再破頂

美股周四早段個別發展，道指跌222點，報39,448點，惟在重磅股英偉達的股價刺激下，標指升1點，報5,308點；納指升75點，報16,877點。港股夜期報18,846點，跌37點，低水23點。

美國聯儲局的貨幣政策依然是左右大市的關鍵，市場正用盡一切方試圖揣測當局的觀點。而根據最新公布的聯儲局議息會議紀錄顯示，有多位官員在上次會議時表態「在必要時願意支持進一步加息」，意味當局的整體立場也許比市場預計的更傾向「鷹派」。

多位聯儲局官員提及，目前存在金融條件太過寬鬆的風險；另有數名官員談及有關私人信貸市場快速增長。官員認為，要對於通脹回落取得進一步信心的所需時間，超出了原來的預期。在此之前，聯儲局主席鮑威爾曾稱進一步加息機會不大，因此有分析認為，他的個人立場可能令外界對聯儲局整體取態有所誤判。

另外，高盛行政總裁所羅門(David Solomon)亦大膽估計，今年內不會減息。他出席一場活動時表示︰「我仍然沒有看到令人信服的數據，認為即將減息。」而消費者已開始感受到價格上漲帶來的壓力，許多企業已經開始看到客戶支出減少的行為變化，這為經濟帶來了更加明顯的風險。

企業消息方面，AI股王英偉達(Nvidia)上季交出了一份不俗的業績。於截至今年4月28日止一季收入按年增長2.62倍至260.44億美元，純利更大增6.28倍至148.81億美元，兩項數據不僅再次創下新高，亦勝過市場預期。行政總裁黃仁勳揚言，新一輪工業革命已經開始，並重申AI將為各行各業帶來顯而易見的生產力增長，預告AI晶片將供不應求。

英偉達股價早段升9.8%，高見1,042.6美元，再創新高。

股神巴菲特的愛股之一、數據雲服務公司Snowflake上季收入按年增長32.89%至8.28億美元，股東應佔虧損從去年同期的2.25億美元擴大至3.16億美元，其股價早段曾跌4.16%。