豪宅新盤有市有價 啟德跑道區四房售逾1.13億元
2024年05月23日 22:00
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新盤市場交投放緩，但仍不乏大額豪宅成交。啟德跑道區有豪宅項目以逾1.13億元售出四房單位。另一方面，紅磡大型重建項目新一期登場，預告下月開售。
●紅磡THE HADDON登場
恒基地產(00012)的紅磡大型重建發展項目第4期，周四(23日)正式命名為THE HADDON。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目有望下周上載樓書，將視乎市場反應，有可能緊接推出價單，計劃6月開售。
●啟德天璽•海四房單位逾1.13億元沽
新鴻基地產(00016)旗下啟德天璽•海，周四(23日)通過招標售出第1座12樓A室，實用面積2,157方呎，四房間隔，成交價逾1.13億元，呎價約52,646元。買家採用180日現金付款計劃入市。
●啟德GRANDE MONACO天際特色戶曝光
會德豐地產旗下已屆現樓的啟德GRANDE MONACO，周四(23日)首度開放天際特色戶型予傳媒參觀。該公司副主席兼常務董事黃光耀表示，上述同類特色戶呎價達4萬元水平。自2月底樓市撤辣後，MONACO系列4期項目合計沽出91伙，買家中有約一半屬於內地客或新來港人士。
●啟德澐璟兩房呎售26,336元
華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展的啟德澐璟，周四(23日)以1,495.91萬元沽出第3B座33樓C室，實用面積568方呎，兩房間隔，呎價約26,336元。
●西半山半山捌號再增兩伙成交
英皇國際(00163)發展的西半山半山捌號，最新再售出兩伙開放式單位，共涉近1,000萬元。最新沽出的單位包括22樓D室，實用面積203方呎，成交價499.03萬元，呎價約24,583元，買家為內地投資者。
●北角維峯·浚匯一房售776萬元
恒基地產(00012)旗下北角維峯·浚匯，最新售出29樓D室，實用面積302方呎，一房間隔，成交價776.26萬元，呎價約25,704元。
●沙田瓏珀山第2期下周一起招標賣12伙
新鴻基地產(00016)的沙田瓏珀山第2期，上載最新銷售安排，落實下周一(27日)起招標發售12伙，均屬三房及四房大單位，實用面積由986方呎起。由招標文件所見，新增設720日(提前入住)付款計劃可供選擇。