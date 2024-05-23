豪宅新盤有市有價 啟德跑道區四房售逾1.13億元

新盤市場交投放緩，但仍不乏大額豪宅成交。啟德跑道區有豪宅項目以逾1.13億元售出四房單位。另一方面，紅磡大型重建項目新一期登場，預告下月開售。

●紅磡THE HADDON登場

●啟德天璽•海四房單位逾1.13億元沽

●啟德GRANDE MONACO天際特色戶曝光

會德豐地產旗下已屆現樓的啟德GRANDE MONACO，周四(23日)首度開放天際特色戶型予傳媒參觀。該公司副主席兼常務董事黃光耀表示，上述同類特色戶呎價達4萬元水平。自2月底樓市撤辣後，MONACO系列4期項目合計沽出91伙，買家中有約一半屬於內地客或新來港人士。

●啟德澐璟兩房呎售26,336元

●西半山半山捌號再增兩伙成交

●北角維峯·浚匯一房售776萬元

●沙田瓏珀山第2期下周一起招標賣12伙