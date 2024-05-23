阿里蔡崇信夥吳泳銘向股東發信 將再自視為初創企業
2024年05月23日 22:04
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阿里巴巴集團主席蔡崇信（左），集團首席執行官吳泳銘（右）
阿里巴巴(09988)刊發2024財年年報，集團主席蔡崇信和集團首席執行官吳泳銘上任後首度向股東致聯署信。信中提到，過去一個財年，對阿里巴巴來說是一個分水嶺，集團圍繞戰略清晰與聚焦做出了一系列關鍵調整，「在接下來的10年，我們將再次視自己為一家初創企業」，將「秉持長期主義，為今天而取捨，為明天而投資」。
信中提到，集團第一個戰略是「用戶為先」，其次是聚焦人工智能(AI)，直言「未來十年，沒有哪個行業能免於AI帶來的顛覆」，「如果不能跟上AI每天帶來的持續而驚人的進步，我們就會被取代」。
同時提到，AI不會為舊的做事方式提供保護，而是重新點燃集團的創業激情和想像力，而旗下每個業務都有大量應用場景，所有場景都可以通過人工智能創造更大的價值。同時人工智能的部署，將增加計算需求，從而推動阿里雲的增長。AI不會是一種威脅，而是作為突破性用戶體驗和商業模式的驅動力，將帶來巨大的機遇。
信中又指，阿里將投資未來，分別是加快核心業務增長；及保持基礎技術的領先以及包括人工智能在內的創新。針對人工智能，將探索實現通用人工智能(AGI)的潛力、投資大模型以驅動雲計算業務增長、根據「用戶為先」戰略，發展AI應用以提升消費者體驗。