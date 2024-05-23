阿里蔡崇信夥吳泳銘向股東發信　將再自視為初創企業

信中提到，集團第一個戰略是「用戶為先」，其次是聚焦人工智能(AI)，直言「未來十年，沒有哪個行業能免於AI帶來的顛覆」，「如果不能跟上AI每天帶來的持續而驚人的進步，我們就會被取代」。

同時提到，AI不會為舊的做事方式提供保護，而是重新點燃集團的創業激情和想像力，而旗下每個業務都有大量應用場景，所有場景都可以通過人工智能創造更大的價值。同時人工智能的部署，將增加計算需求，從而推動阿里雲的增長。AI不會是一種威脅，而是作為突破性用戶體驗和商業模式的驅動力，將帶來巨大的機遇。

信中又指，阿里將投資未來，分別是加快核心業務增長；及保持基礎技術的領先以及包括人工智能在內的創新。針對人工智能，將探索實現通用人工智能(AGI)的潛力、投資大模型以驅動雲計算業務增長、根據「用戶為先」戰略，發展AI應用以提升消費者體驗。