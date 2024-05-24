陸秉鈞：英偉達股價破千！其成績表如何？

在本周，全球最關注的業績，肯定是AI晶片龍頭英偉達(NVDA.US)2025年(財年)的第一季度業績，業績整體來說除了專業可視化業務，表現大都超出市場預期。而最讓市場驚喜的是，公司同時公布股份進行「一拆十」，每股交易成本大幅降低。股價也因此受到刺激，於盤後一度高見1,023美元。

超預期收入帶動毛利率創記錄

先談總收入。自上次業績公布後，管理層將本次收入指引上調至超出市場預期的240億美元。由於比當時候市場大部分預期還樂觀，所以至今市場平均預期也是較接近這個收入金額，約在246億美元左右。結果公布出來的真實數字是260億美元，按年增長262%，按季環比也錄得18%增長！收入超出預期這麼多，其他項目自然也是明顯高於預期的了。剔除特殊性項目，淨利潤是152億美元，增長462%(這是一個在大公司業績很難想像的增長比例)，超出預期的139億美元；毛利率(以GAAP算)達78.9%，進一步超出上次76%的毛利率，再創下公司記錄新高。

要仔細分析它的業績，可以從它四大業務和比重來了解，這裡先簡單扼要將重點列出來：「數據中心業務」繼續保持按年同比「爆發性」增長，達到225.63億美元，遠超市場預期的211.3億美元，對公司收入貢獻佔比從上一季度的83.3%進一步上升至86.6%；

「遊戲業務」按年上升，按季百分比則下跌，達到26.47億美元，雖然優於市場預期的26.18億美元。但對公司總收入貢獻佔比從上一季度的13.0%下降至10.2%。

「專業可視化業務」按年上升，按季則下跌，達到4.27億美元，略低於市場預期的4.77億美元，對公司總收入貢獻佔比為1.6%；

「汽車領域業務」按年保持增長，按季也繼續保持增長，達到3.29億美元，也略優於市場預期的2.92億美元；對公司總收入貢獻佔比為1.3%。

另外，「其他」對公司總收入貢獻佔比為0.2%，佔比少於1%，沒有比較意義。不考慮前兩者，由於後三者比重加起來不足4%，基本上英偉達的「業務成績」可以直接理解為「數據中心業務」作「主菜」、「遊戲業務」作「配菜」去理解。

業績公布盤後股價創下歷史新高

最為搶眼的「數據中心業務」，按年繼續達到三位數字的427%增長，這是因為前年這時間ChatGPT 熱潮才剛開始，AI 熱潮在初期的低基數效應所致。但是，本次按季增長仍然顯示也達到雙位數字的18%增長，這說明第一季度的成績對比上一年第四季度較為理想，顯示此業務仍然維持顯著增長。不過值得留意的是，本季度的增長，已經明顯低於第三季度的增長(季度增長為41%)及第四季度的增長(按季增長22%)。

英偉達股價在公布業績的前幾天平穩發展，至業績公布前一刻的當天收報949.50美元。公布業績後，執筆時，夜盤交易時段剛好結束(香港時間下午4點)，股價上升6%，高見1007美元之上，突破一千大關，創下歷史新高。在拆股的利好消息下，股價有可能進一步再測試高位。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞