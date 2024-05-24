阿里巴巴發可轉換優先票據　年利率0.5厘　股價好淡爭持

集團宣布，發行本金總額為45億美元於2031年到期的可轉換優先票據，買家可額外購買最多5億美元，即最終發行規模可達50億美元。

票據將於2031年6月1日到期。票據按年利率0.5厘計息，利息自2024年12月1日起，於每年的6月1日和12月1日後行支付。票據發行預計將於2024年5月29日交割。

票據的初始轉換率為每1,000美元本金額的票據轉換為9.5202股美國存託股份，相當於初始轉換價格為每股美國存託股份約105.04美元，較5月23日每股美國存託股份收市價80.8美元溢價約30%。

阿里巴巴預計，票據發行所得集資淨額約44.4億美元，若額外認購選擇權獲悉數行使，則為49.3億美元。

票據發行所得募集資金淨額用於(i)通過與一個或多個初始購買者或其關聯方實施的私下協議交易，在票據發行定價的同時，根據公司現有股份購回計劃，以每股美國存託股份80.8美元購回約1,480萬股美國存託股份(每股美國存託股份目前代表8股普通股)(同步購回)；(ii)為不時根據公司現有股份購回計劃而進行的進一步股份購回提供資金；及(iii)為訂立限價看漲交易所需之5.7375億美元成本提供資金。

一般來說，同步回購是指，向票據買方購回股份，令票據買方可用於建立空倉。除同步回購外，阿里巴巴預期其股份購回計劃進行，預期能抵銷票據轉換時造成的潛在攤薄影響。

分析認為，阿里巴巴現金充足，今次發可轉換優先票據屬正常的財資安排，另訂立限價看漲交易，漲幅上限預計將比現價高100%，反映阿里對自身發展和價值提升的信心。