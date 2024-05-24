Segantii暫停贖回　逐步向投資者返還資金並關閉　港員工受影響

外媒引述知情人士透露，亞洲最大對沖基金之一的Segantii Capital在決定關閉之前，面臨近10億美元(約78億港元)的贖回請求。

雖然基金規定只允許每月或每季贖回一次，但在周四暫定提取款項前，Segantii一些最大投資者已經表示計劃撤資。知情人士稱，亞洲「大宗交易之王」、創辦人Simon Sadler及行政總裁Kurt Ersoy在周四(23日)一次電話會議上向員工表示，該基金將關閉。據報，高管指，該對沖基金將以循序漸進方式進行清算，並把關於薪酬及職位的問題押後。Ersoy拒絕就贖回通知的具體情況發表評論。

截至上月，Segantii管理的資產近50億美元，憑藉其出色的收益表現及擅長進行複雜的大宗股票交易，吸引全球投資者。

據知情人士透露，Segantii約有140名員工將受到基金關閉的影響，主要位於香港、紐約及倫敦。據報，Segantii在周四通知一名原定下周開始上班的新員工，已不再需要他。

根據Segantii致投資者的信，Segantii表示，該基金的董事已確定，法律訴訟可能會對公司實施投資策略的能力產生不利影響。該公司表示，暫停贖回將「即時生效」，以逐步返還現金。Segantii發言人表示，「有序返還資金符合投資者的最佳利益，在Segantii，我們始終相信專業管理資金是一項重大責任，我們從未對此掉以輕心。」

證監會早前控告Segantii、Simon Sadler及前交易員Daniel La Rocca等，涉嫌在2017年一宗大手交易前進行內幕交易。