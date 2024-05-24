美證交會批准以太幣現貨ETF關鍵文件　最快幾周後上市

美國證券交易委員會(SEC)繼於1月批准比特幣現貨交易所買賣基金(ETF)後，外媒報道，SEC最新批准首批8隻以太幣(Ether)現貨ETF申請的關鍵文件。以太幣上揚，最新報3,822美元，升1.61%；不過比特幣向下，報67,773美元，跌2.44%。

雖然有關文件獲批，不過在產品正式推出之前，發行人仍需要獲得另一輪批准，待一份註冊聲明生效後，以太幣現貨ETF才可開始交易。目前仍未清楚需時多久，分析料可能需時數周，也可能需要多達3個月的時間。

自比特幣現貨ETF在1月獲批後，貝萊德等多家發行機構均有意推出與以太幣掛鈎的ETF。隨着部分申請審批限期臨近，市場原預期有關申請會遭否決。本周之前，外界似乎認為SEC不會批准以太坊ETF，因為當局與發行人之間缺乏互動。然而，本周早些時候情況有所變化，SEC突然開始與發行人接觸，並要求他們提交表格。

SEC主席Gary Gensler在投資公司協會會議上解釋，他不願允許加密投資產品在美國市場推出的原因。他提到影響加密貨幣行業的無數欺詐案件，例如美國加密貨幣交易平台FTX創辦人Sam Bankman-Fried的欺詐案件。