姚浩然：美股趨勢反覆偏好　英偉達宜逢低吸納

美國昨公布上周首次申領失業救濟人數，按周減少8,000人至21.5萬人，較市場預期的22萬人為低。亨達財富管理董事總經理姚浩然指，數據反映美國經濟仍偏強，市場關注會否延遲減息時間表及減息幅度，對美股造成壓力。

他認為，美國通脹下半年仍有機會改善，因不少新移民湧入，美國4月勞動參與率(LFPR)持平於62.7%，人工對通脹所造成的壓力不大，相反房屋成本回落減慢直接影響通脹回落幅度，但整體形勢仍向下。

他預料聯儲局今年9月仍有機會減息一次，美股趨勢反覆偏好，標普500年底前上望目標為5,800至6,000點。而港股方面仍屬大漲小回格局，可以憧憬內地會有再有救市措施出台，及留意資金流及人民幣走勢，恒指防守位置為18,600點，進取投資者可選擇新經濟股份，同時可考慮以石油股、電訊股作收息配置。

美股英偉達(Nvidia)已交出亮麗業績，隔晚股價(23日)高見1,063美元。姚指，料下半年英偉達的AI晶片訂單量會再顯著上升，以每季盈收按季增長18%，推算截止2025年1月的每股盈利約32美元，因此，姚認為，即使現時英偉達股價已在1,000美元之上，預計市盈率為30多倍，不算昂貴；他亦推算，2026年1月的每股盈利約50至52美元，以1,000美元以上的股價來說，屆時市盈率為20多倍，現時估值非常便宜。姚表示，今年英偉達可上望1,200至1,250美元，明年則可上望1,500美元，建議逢低吸納，短期重要支持位為974美元。