價格戰開打？Burger King跟風推5美元超值套餐撼麥當勞

早前有報道指，連鎖快餐店麥當勞正考慮在美國推出售價5美元超值套餐吸客，最新又有同業跟風，似乎已掀起一場價格戰。外媒引述一份備忘錄指，同業漢堡王(Burger King)也將推出5美元超值套餐，並將先於麥當勞應市。Burger King的超值套餐將包括三款三文治的其中一款，搭配雞塊、薯條及一杯飲品。加盟商已於4月初投票批准該項新招。

Burger King在這份由美國及加拿大總裁Tom Curtis簽署的備忘錄中表示，無論麥當勞的計劃如何，Burger King都會全速推進自己的計劃，搶在麥當勞之前推出5美元超值套餐，並持續幾個月。​早前報道指，麥當勞的促銷活動將持續約4周。

連鎖快餐店之間針鋒相對，凸顯吸引精打細算的顧客的壓力，這些人因持續通脹而不再外出用餐。金融公司LendingTree調查顯示，約78%的美國人表示，他們將快餐視為奢侈品，因為價格太貴。

Burger King母公司Restaurant Brands International Inc.行政總裁向投資者表示，顧客對價格變得更加敏感。麥當勞行政總裁表示，必須高度關注消費者的承受能力。