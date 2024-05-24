ONE STANLEY洋房1.46億招標售出　做價呎價均創新高

購買力持續流入一手豪宅，建灝地產旗下港島南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY，周五(24日)通過招標以逾1.46億元售出27號洋房，成交價及呎價均創項目新高。

集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，上述洋房乃項目開售以來成交面積最大的洋房，位處獨立大單邊，實用面積3,304方呎，屬四房四套連儲物房連工作間，設有書房，可享遼闊海景，外連1,121方呎前後花園及737方呎天台。買家採用120天即供付款辦法購入，呎價約44,200元。

他續指，項目至今累沽11伙，總成交金額逾9.56億元。最快將會在未來一至兩星期內首度開放前排臨海皇牌獨棟洋房供預約參觀，睇樓客亦需携同100萬元本票以安排參觀臨海單位。

上述最新成交由中原地產促成。該行山頂南區資深營業董事何兆棠表示，新買家為專才人士，鍾情項目地段及無邊際海景，加上全面撤辣後，毋須再繳付額外印花稅或受「先免後徵」條款等限制，遂即以公司名義購入洋房。相信在上述類別超級豪宅的帶動下，山頂南區整體交投量會逐步回升，料全年成交量可錄30%升幅。