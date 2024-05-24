銀行學會：銀行從業員須對AI抱正面態度

對於金管局副總裁阮國恒於官方網站「匯思」專欄所發表的文章，香港銀行學會行政總裁梁嘉麗表示，引入人工智能(AI)應用技術於銀行的服務和運作，有助提高服務效率和質素，迎合不斷轉變的客戶要求，確實是一個難以逆轉的發展趨勢。

不過她指，要確保銀行業未來的穩步發展，深信人才仍然是關鍵元素。要取得文章所指的「三贏」局面，從業員對AI的正面態度，對行業發展的全面了解，以及所取得的相關專業知識和技能，三者缺一不可。

不少人誤以為人力資源和AI站在一個對立面，兩者之間是一個零和關係。其實這種謬誤並不難破解，從業員只要對AI應用有所接觸和認識，就不難發現，互相補足是AI年代的致勝之道。

作為銀行業主要培訓和資歷認證機構，香港銀行學會一直致力提供與時俱進的培訓活動和專業資格課程，為從業員提高專業水平，配合行業發展需求的同時，也希望通過各項培訓工作，積極壯大人庫，協助銀行填補人才缺口。

此外，香港銀行學會也十分歡迎金管局新發布的一份與人才發展相關的監管政策手冊。會進一步詳細了解手冊的內容和細節，並以此為基礎，跟業界在人才規劃和培訓層面上深化合作，全力支持本地銀行業的長遠人才發展。