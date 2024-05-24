傳英偉達「閹割版」AI晶片調低售價　賣平華為逾10%

外媒報道，人工智能(AI)晶片巨頭英偉達(Nvidia)把向中國推出的「閹割版」AI晶片「H20」價格下調，而且比華為最高規格晶片「Ascend 910B」售價低超過10%。

此前報道指，為符合美國的出口管制新規，英偉達特別為中國特別設計「H20」，該晶片由是「H100」的「縮水」之來，去年10月首次曝光，另外還有兩款晶片「L20」和「L2」。

不過，由於「H20」晶片性能較弱，在中國市場並不受歡迎，部分互聯網企業已表明不願大量採購，改向華為等下訂單。

內媒早前援引北京一名經銷商指，「H20」的需求聲量並不大，主因是「性價比不高」，性能相當於「H100」的四分一，中國國產算力晶片也是廠商的選擇之一。

研究組織SemiAnalysis創辦人Dylan Patel表示，今年下半年將有近100萬塊「H20」晶片運往中國，英偉達必須在定價上與華為競爭。

分析師表示，英偉達正謹慎行事，並努力在中國市場與應對美國緊張局勢之間取得平衡，料已為「最壞情況」作好準備。儘管英偉達正努力奪取一個無法承受失去的市場份額，但前景卻愈來愈不確定。「H20」的表現將成為英偉達在中國業務的主要因素，長期前景將取決於其如何與巨頭華為競爭。