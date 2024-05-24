阿里雲在墨西哥設雲地域　未來3年東南亞增數據中心

阿里雲又宣布，加強與SAP的合作，為亞洲中小型企業推出一站式企業解決方案，透過其快速部署和按需擴展的能力，幫助企業把握數碼化轉型的機遇。另與歐洲企業培訓提供商德莫斯集團(Demos)建立新的合作夥伴關係，雙方將推出一整套阿里雲網上課程。

為了更好地幫助企業和開發人員開發AI模型和應用，阿里雲即將透過新加坡的可用區，面向國際客戶開放其升級版生成式AI開發平台「百煉(Model Studio)」，用戶在平台使用阿里雲的大型語言模型通義千問(Qwen)系列，快定製生成式AI應用的開發，並計劃在下半年推出更多的模型微調和推理工具及服務，提升AI任務開發效益。