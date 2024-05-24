m18講場：渣打推「防騙大查樓」 首季成功攔截騙款增4成

正所謂「道高一尺，魔高一丈」，金融科技的發展亦伴隨着隱藏風險。渣打香港推出「防騙大查樓」活動，將點心店改裝成期間限定的「大查樓」，透過融入防騙資訊的特色點心教導老友記防詐騙貼士！該行香港區行政總裁禤惠儀表示，一直與監管機構合作提升偵測機制以保障客戶，今年首季成功攔截的涉騙款項按年上升超過4成。

出席開幕活動的香港金融管理局副總裁阮國恒呼籲，公眾要時刻保持警惕，提高自己的防騙意識；提醒長者不要輕易相信不明來歷的電話號碼，保持冷靜，之後再用慣常的方法聯絡親友確認。他指，現時收到許多的詐騙個案，被騙的第一步通常都是在即時通訊軟件或手機短訊，收到「積分到期」或「確認身份」等訊息的Link(連結)，繼而向騙徒泄露個人私隱，所以「亂撳link就棗糕(糟糕)」。

渣打香港「防騙大查樓」是一所期間限定的主題點心專門店，於5月25日至6月2日期間，向到訪的長者提供一系列獨一無二的「防騙點心」，例如「亂撳link就棗糕」、「貪念牛慾求(肉球)」等。介紹如何防範釣魚式短訊、假冒「名人」或執法人員、投資騙案電話等不同的詐騙技倆。

禤惠儀指，期望透過活動與各界攜手將防騙貼士融入日常生活，協助市民提防日新月異的詐騙手法。另外，渣打義工隊將於6月份走訪多個長者中心，及舉行一連串教育活動，預計可向逾千名公眾人士宣傳防騙知識。