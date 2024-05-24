豪宅新盤本月錄9宗億元成交 赤柱洋房雙破頂沽
2024年05月24日 21:28
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港島區豪宅單日連環錄得3宗億元成交，其中赤柱洋房以雙破頂價獲承接。月內累計已錄得約9宗億元的一手交投，並貼近4月全月水平。
●赤柱ONE STANLEY洋房1.46億元雙破頂價沽
建灝地產旗下港島南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY，周五(24日)通過招標以逾1.46億元售出27號洋房，成交價及呎價均創項目新高。上述洋房位處獨立大單邊，實用面積3,304方呎，屬四房四套連儲物房連工作間，設有書房，可享遼闊海景，外連1,121方呎前後花園及737方呎天台。買家採用120天即供付款辦法購入，呎價約44,200元。
●港島半山21 BORRETT ROAD第1期四房戶成交價1.15億元
由長實集團(01113)發展的港島半山21 BORRETT ROAD第1期，周五(24日)通過招標以1.15億元售出3樓6號單位，實用面積2,169方呎，採四房雙套連儲物房間隔，連1個車位售出，呎價約53,020元。由於涉及低層戶，較成交價及呎價均為項目已沽的43伙之中最低。長江實業營業經理陳詠慈表示，項目位處半山波老道高點位置，擁有地段優勢。
●薄扶林碧麗軒洋房連雙車位以1.5億元售出
華懋集團旗下薄扶林碧麗軒，周五(24日)通過招標售出洋房3，實用面積4,326方呎，屬四房四套連儲物室間隔，外連891方呎平台，63方呎花園及275方呎天台，設私人電梯及泳池，成交價1.5億元，呎價約34,674元。
●何文田天鑄第2期四房5,342萬元重新售出
新鴻基地產(00016)旗下何文田天鑄第2期，以招標形式重新售出第5座19樓C室，實用面積1,723方呎，四房間隔，成交價約5,342.3萬元，呎價為31,006元。資料顯示，該單位曾於2018年12月以6,267.75萬元沽出，當時呎價約36,377元，交易在本月中終止，現時重新沽出，成交價較5年半前低約15%。
●啟德MIAMI QUAY I單日連錄兩宗成交
由會德豐地產，恒基地產(00012)、新世界發展(00017)及帝國集團合作的啟德MIAMI QUAY I，周五(24日)錄得兩宗成交，共涉1,869.2萬元。包括第3座17樓B室，實用面積468方呎，屬兩房連儲物室間隔，成交價1,141.5萬元，呎價約24,391元，買家另享回贈。發展商指，自項目現樓登場後，約兩周售出25伙，總銷售金額逾3億元。
●沙田名日‧九肚山四房呎售約16,397元
長實集團(01113)旗下沙田名日‧九肚山，自減價後頻錄成交，周五(24日)售出2座中層C室，實用面積1,226方呎，四房間隔，成交價2,010.3萬元，呎價約16,397元。市場消息指，買家貨比三家後決定購入上述項目自住，購入單位為方便將就讀香港中文大學的女兒。資料顯示，項目本月至今暫沽約14伙。
●天水圍Wetland Seasons Bay第3期連平台戶呎售15,146元
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第3期，周五(24日)通過招標以640.69萬元售出第6A座1樓B8室，實用面積423方呎，連346方呎平台，兩房連儲物室間隔，呎價約15,146元，買家另享有回贈。
●油塘蔚藍東岸兩房成交價881萬元
五礦地產(00230)旗下已屆現樓的油塘蔚藍東岸，周五(24日)新增一宗兩房單位成交，月內暫沽5伙，共涉逾4,810萬元。最新售出的單位包括3座25樓D室，實用面積517方呎，屬兩房連儲物室間隔，成交價881.86萬元，呎價約17,057元。另外，5座30樓F室，實用面積515方呎兩房間隔，新近980.44萬元售出，呎價約19,038元。
●馬鞍山Silversands兩房終止交易
信和置業(00083)旗下已屆現樓的馬鞍山Silversands，新近錄得1宗兩房單位終止交易。涉及的單位為第5B座8樓B室，實用面積455方呎兩房，原本於2021年6月以993.81萬元成交，當時呎價約21,842元，單位的價單已經修訂，折實價由901.36萬元輕微上調1%至914.32萬元，最新折實呎價約20,095元，另有最多16%回贈。