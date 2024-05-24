豪宅新盤本月錄9宗億元成交　赤柱洋房雙破頂沽

港島區豪宅單日連環錄得3宗億元成交，其中赤柱洋房以雙破頂價獲承接。月內累計已錄得約9宗億元的一手交投，並貼近4月全月水平。

●赤柱ONE STANLEY洋房1.46億元雙破頂價沽

建灝地產旗下港島南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY，周五(24日)通過招標以逾1.46億元售出27號洋房，成交價及呎價均創項目新高。上述洋房位處獨立大單邊，實用面積3,304方呎，屬四房四套連儲物房連工作間，設有書房，可享遼闊海景，外連1,121方呎前後花園及737方呎天台。買家採用120天即供付款辦法購入，呎價約44,200元。

●港島半山21 BORRETT ROAD第1期四房戶成交價1.15億元

●薄扶林碧麗軒洋房連雙車位以1.5億元售出

華懋集團旗下薄扶林碧麗軒，周五(24日)通過招標售出洋房3，實用面積4,326方呎，屬四房四套連儲物室間隔，外連891方呎平台，63方呎花園及275方呎天台，設私人電梯及泳池，成交價1.5億元，呎價約34,674元。

●何文田天鑄第2期四房5,342萬元重新售出

●啟德MIAMI QUAY I單日連錄兩宗成交

●沙田名日‧九肚山四房呎售約16,397元

●天水圍Wetland Seasons Bay第3期連平台戶呎售15,146元

●油塘蔚藍東岸兩房成交價881萬元

●馬鞍山Silversands兩房終止交易