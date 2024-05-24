美孚新邨一房戶488萬沽　7年帳蝕62萬貶值11%

九龍藍籌屋苑再錄蝕讓，荔枝角美孚新邨一房單位賣488萬元，近7年帳面虧蝕62萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原莊劍嵐表示，鰂魚涌太古城龍山閣低層E室，實用面積約689方呎，三房間隔，2023年6月以1,120萬連租約放盤，最終獲區內客以800萬元承接，累減320萬元或約28.6%，呎價約11,611元。

●美聯陳凱廸稱，西半山金帝軒中層B室，實用面積約439方呎，三房間隔，近期叫價約830萬元，上車客議價後以755萬元承接，呎價約17,198元，，原業主於2020年5月以約920萬元購入，持貨約4年帳面虧蝕約165萬元。

●中原葉偉明指，薄扶林置富花園5月錄約6宗買賣，屋苑11座高層H室，實用面積約439方呎，兩房間隔，以520萬元成交，呎價約11,845元，新買家為外區客。

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九龍區

●中原馮健平表示，荔枝角美孚新邨1期百老匯街23號低層E室，實用面積約460方呎，一房間隔，叫價520萬元，降至488萬元成交，呎價10,609元，原業主於2017年11月以550萬元購入，持貨近7年帳面蝕讓62萬元，貶值逾11%。

●香港置業曾家輝指，長沙灣泓景臺5座極高層單位，實用面積約537方呎，兩房間隔，以約840萬元放售約兩個月後，終獲同區客洽詢，累減價約22萬元，以818萬元易手，呎價約15,233元。

●中原任展雄指，長沙灣居屋寶麗苑B座低層16室，實用面積約459方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價348萬元，最終以320萬元易手，呎價約6,972元，新買家為區內分支家庭白表客。

●中原曾文慧表示，大角咀港灣豪庭8座高層G室，實用面積約508方呎，三房間隔，放盤多時，今年初叫價860萬元，累減至815萬元成交，呎價約16,043元。

●世紀21家天下黎振傑指，旺角居屋富榮花園17座頂層單位，實用面積約592方呎，三房間隔，未補價第二市場以608萬元易手，呎價約10,270元，原業主於2019年3月以738萬元購入，帳面虧蝕130萬元。

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新界區

●美聯林健偉表示，將軍澳居屋康盛花園2座中層J室，實用面積約592方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價388萬元，放盤約1個月，綠表客議價後以347萬元成交，呎價約5,861元。

●利嘉閣歐柏倫稱，西貢清水灣大坑口雙號屋，換樓客以2,480萬元購入，原業主於2014年以約1,400萬元買入，持貨至今轉售，帳面獲利約1,080萬元，期內物業升值約77%。

●世紀21奇豐莊瑞生指，馬鞍山天宇海3B座中層D室，實用面積約723方呎，三房間隔，望池景，放盤8個月，叫價880萬元，獲買家洽購，減25萬元至855萬元成交，呎價約11,826元。

●利嘉閣歐偉基表示，馬鞍山雅典居9座中低層A室，實用面積約727方呎，套三房間隔，望海景，新買家為區內換樓客，議價12萬元後，以908萬元承接，呎價約12,490元。

●世紀21奇豐楊麗娟指，沙田居屋愉田苑B座中層5室，實用面積約466方呎，兩房間隔，放盤兩個月，已補價自由市場叫價510萬元，減幅約10%，累減50萬至460萬元成交，呎價約9,871元。

●中原姚枝榮表示，沙田花園城3期雅芝苑低層D室，實用面積約334方呎，兩房間隔，叫價約350萬元，最終以310萬元沽出，呎價約9,281元，新買家為同區客。

●美聯蔡潔雯稱，大埔白石角天賦海灣·溋玥15座低層C室，實用面積約1,135方呎，套三房間隔，早前叫價1,320萬元，獲區內客洽購，議價92萬元後，以1,228萬元承接，呎價約10,819元，約12年帳面僅獲利15.1萬元

●中原蔡天賜表示，粉嶺及上水5月暫錄約66宗二手買賣，粉嶺居屋榮福中心6座中層A室，實用面積約589方呎，三房間隔，議價後未補價第二市場以313萬元易手，呎價約5,314元，新買家為白居二客。

●利嘉閣黃靜顏稱，上水中心4座中層H室，實用面積約532方呎，三房間隔，區內客計劃換樓，上址原先叫價740萬元，最終以698萬元成交，呎價約13,120元。

●美聯顧耀彬指，屯門豫豐花園5座中層F室，實用面積約396方呎，套兩房間隔，新買家於區內睇樓多時，有感盤源持續短缺，逐「無睇樓」下以395萬元連租約承接，呎價約9,975元，單位不足3年帳面貶值5萬元。

●祥益黃慶德表示，屯門居屋龍門居2座低層E室，實用面積約592方呎，三房間隔，綠表見單位附設雅裝，原業主計劃移民故賣樓套現，願意增加議幅，未補價第二市場以440萬元售出，呎價約7,432元。

●美聯何振榮指，荃灣全．城滙7座中層E室，實用面積約524方呎，套兩房間隔，叫價940萬元，獲區內首置客洽購，議價60萬元後，以880萬元承接，呎價約16,794元，原業主2017年以777.4萬元購入，帳面獲利102.6萬元。

●中原黃國強表示，青衣5月暫錄約35宗二手買賣，盈翠半島9座高層E室，實用面積約675方呎，套三房間隔，今年3月中叫價1,200萬元，5月調整至1,050萬元，累劈195萬元，以1,005萬元沽出，呎價約14,889元。

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