鄧聲興：樓市措施利好國企內房

近日政策面持續發力穩定內地樓市，內房行業迎來多項利好消息。上周中國人民銀行、國家金融監督管理總局等部門連發3則通知，包括調整按揭貸款首期最低付款比例、下調個人住房公積金貸款利率0.25個百分點，以及取消首置按揭貸款利率政策下限。內房業或迎來史上最寬鬆的購房首付政策，相信有利改善房地產基本面預期、提振置業信心及促進市場交易，並改善房企資金狀況，帶動行業回暖。

現今消化存量房產及優化增量住房是內房的重要課題之一。國務院在全國切實做好保交樓工作視頻會議上宣布，商品房庫存較多的地方政府可酌情以合理價格收購一部分作為保障性住房，即「以需定購」，相信有助消化庫存。不過，考慮到此次並未公布購買價格和規模，故實際成效或仍待後續觀察。

購保障房政策助去庫存

同時，國務院亦要求加強統籌協調地方政府、內房企業、金融機構各方責任，充分發揮城市房地產融資協調機制、再貸款政策等作用，加強對城市和房企的指導支持，有序有效推進保交樓各項工作。人行並宣布擬設立3,000億元人民幣保障性住房再貸款機制，以支持地方國有企業購買保障性住房。該筆貸款按照貸款本金60%發放再貸款，料可帶動5,000億元人民幣銀行貸款。

此外，會議亦表達要對因城施策，攻堅商品住房爛尾風險處置及房企債務風險防範處置，紮實推進保交樓、消化庫存、保障性住宅建設、城中村改造和「平急兩用」公共基礎建設「三大工程」等重點工作的支持，相信後續會持續根據相關措施的推進成效給予更多支持。

總體來看，隨着相關措施逐步落實，內房市場有望回暖，政策面或持續出台更多有利政策，以推進行業穩健發展，對國企背景的龍頭房企有利，可考慮短炒，但對財務狀況不理想的民營房企仍需持謹慎態度。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興(作者為註冊持牌人士)