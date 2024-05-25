廖嘉豪：歐元兌美元短線或上試1.1050

美國經濟數據似乎延續不及預期的季節性趨勢，花旗美國經濟驚喜指數在5月22日跌至16個月低位，反映經濟數據持續不及預期，尤其上周美國4月份新屋及二手樓銷售皆錄得按月跌幅及差過預期，高息壓力對樓市影響漸現。上周FOMC議息會議記錄延續聯儲局需更大信心確信通脹回落才減息的立場，未有太大驚喜。雖然利率期貨市場預期今年美國的減息次數由5月15日的2.1次收窄至1.4次，但期間10年債息只由4.34%小幅升至4.46%，債息未有急升亦限制美匯指數升勢。

同時環球地區經濟數據繼續好轉。歐元區上周公布綜合採購經理指數從4月51.7微升至52.3，略高於市場預期的52.0。數據顯示服務業活動堅挺，通脹壓力緩和，反映歐元區經濟持續復甦。當市場頻繁調整今年聯儲局的減息預期時，歐洲央行的利率市場定價則變化不大，歐元兌美元走勢或主要由美匯指數推動而在1.0600至1.1050區間上落。

目前，風險是市場或將定價聯儲局減息更多，而定價歐洲央行減少減息幅度，美匯指數在今年第三季之前或跌至102至104區間，推動歐元兌美元或上試1.05至1.1050區間頂部。其他可能推動歐元兌美元上升的因素包括中國政策將支持經濟復甦更快、更持久，以及歐洲央行資產負債表收縮速度比聯儲局更快，同樣有利歐元。

市場似乎在歐元兌美元於1.0800至1.0815水平時已趁低吸納，初步短期阻力或在1.0950至1.0975，然後再挑戰1.1050阻力。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪