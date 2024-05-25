陳政深：港股需時整固　股價高位腰斬非特價撈底

港股在超買後回吐甚急，正如筆者上周指，一輪急升之後再追值博率已下降，恒生指數上周連跌四日，累計跌幅逾千點，全周亦跌944點，指數既失守20天移動平均線，預料指數短線在18,600點水平上落，若能喘穩，後市仍可望進一步向上挑戰20,000點水平，否則或會出現較深之調整，並下試17,400點，即50天線左右位置。

策略上，基本因素仍然是選股的依歸。乘勢而上看似容易，但上車容易落車極難，港股回吐之急，相信不少投資者已困於高位，但基本因素佳之股份，卻不難持續吸引資金。投資者往往有個迷思，就是以股份的歷史價位為斷定平貴的基準，總以為股價由140元跌至70元，便是打了五折。然而投資者必須了解，140元的股票，跟70元的股票，其催化劑及對未來之憧憬又是否一致？

聯想在短時間內抽升，或須進行整固，然而由於未來其方案服務預料仍可成為集團增長動力，投資者可考慮中長線分段收集。向上阻力位14元，支持位擺9.3元。

艾德金融執行董事 陳政深(作者為證監會註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)