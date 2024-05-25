美股反彈納指創新高　英偉達再升2.6%

在科技股帶動下，美股結束兩日跌市，納指周五(24日)更創收市新高。美國消費者通脹預期緩和，加上上月耐用品訂單出乎意料攀升；道指周五(24日)最多升155點，但尾市升幅收窄，收報39,069點，升4點或0.01%；納指收報16,920點，創紀錄新高，升184點或1.1%；標指收報5,304點，升36點或0.7%。

晶片王英偉達(Nvidia)再創即市及收市新高，尾市觸及1,064.75美元，收市貼近日內高位，全日升約2.6%，市值增至2.62萬億美元。另外，Meta、Netflix分別反彈2.7%、1.7%；蘋果公司升1.7%，英特爾升2.1%。「迷因股」美國遊戲銷售商GameStop完成配售4,500萬股，集資9.334億美元(約72.8億港元)，消息刺激股價於周五市後延長交易時段升13%。

總結全周，道指跌2.33%，結束5個星期升勢；納指及標指則連升5個星期，分別累升1.41%及0.03%。

外媒報道，瑞銀環球財富管理把標指年底目標，由原先5,000點調高至5,500點，以反映強勁的企業盈利表現，另外， 更並初次給予標指未來12個月目標為5,600點。

利率期貨數據顯示，交易商預料，聯儲局11月才會首度減息的可能性是63%。同時預期今年減息多於一次的可能性下滑。

債市方面，數據顯示美國經濟遠未放緩，美國長債孳息率先升後回，美國10年期債息一度升穿4.5厘，尾市回落至4.459厘；對息口較敏感的2年期債息曾升2.6個基點，至4.959厘。

匯市方面，美匯指數回落至105以下，低見104.63，尾市報104.74。日圓跌0.14%，至157.15兌每美元。日本財務省財務官神田真人表示，日本準備好在任何必要時候採取行動，以應對日圓過度波動。加密貨幣「一哥」比特幣最多回升3.9%，至約6.92萬美元。

美國商務部公布，4月份耐用品訂單初值升0.7%，優於預期減少0.8%，期內扣除運輸設備後的訂單增加0.4%，同樣好過預期增長0.1%。

另外，美國5月份密歇根大學消費信心指數終值報69.1，分別高於初值的67.4，以及預期的67.7；至於未來一年的消費者通脹預期升3.3%，低於初值的3.5%。

港股ADR指數報18,668點，升59點或0.3%。大型股份個別發展，友邦及滙控ADR較本港收市價升近1%或以上；ATMXJ中，阿里巴巴ADR升逾1.5%，但京東集團ADR跌逾1%。